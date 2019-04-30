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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: İHA
30.04.2019 - 23:01, Son Güncelleme:

Vahşet! Yaşlı kadın 25 yerinden bıçaklandı

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Vahşet! Yaşlı kadın 25 yerinden bıçaklandı

Tekirdağ'da apartmanın girişinde oturan Naciye Saygın (72), uğradığı saldırı sonucu 25 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak'taki Umut Apartmanı'nda meydana geldi.

Vahşet Yaşlı kadın 25 yerinden bıçaklandı

Komşularının iddiasına göre, Naciye Saygın kent merkezinde alışveriş yaptıktan sonra çay bahçesinde bir süre oturdu. Daha sonra yaptığı evine dönen Saygın, apartmandan içeriye girdi. Saygın'ın arkasından apartmana giren bir kişi, bıçakla yaşlı kadına saldırdı. Saygın kanlar içinde kalırken, saldırgan ise kaçtı.

Vahşet Yaşlı kadın 25 yerinden bıçaklandı

EŞİ BULDU

Naciye Saygın'ı eşi emekli öğretmen Necati Saygın, apartmandan dışarı çıkarken eşini kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saygın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı ilk incelemede ise Saygın'ın 25 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Saygın'ın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akın da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Polis olay yerinde delilleri toplarken, apartman girişi ve bölgede bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için kentte geniş çaplı çalışma başlattı.

 

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