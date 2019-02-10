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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
10.02.2019 - 22:47, Son Güncelleme:

Vahşet ortaya çıktı: Parçalayıp sobada yaktım

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Vahşet ortaya çıktı: Parçalayıp sobada yaktım

Kırıkkale'de yaşayan ve 20 Ocak 2019 tarihinde kaybolan 55 yaşındaki Feride Ercan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ankara’da yaşayan Hikmet Yalçınkaya, Ercan’ı öldürdüğünü, ardından da testereyle parçalayıp, sobada yaktığını itiraf etti.

20 GÜN ÖNCE KAYBOLDU

Vahşet ortaya çıktı: Parçalayıp sobada yaktımKırıkkale’de yalnız yaşayan Feride Ercan, 19 Ocak’ta kayboldu. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Kırıkkale Emniyet ve Jandarma, Ercan’ın bulunması için çalışma başlattı.

Ercan’ın kaybolması Müge Anlı’nın programında da ele alındı. Programa birçok konuk katılırken, katılanlardan biri de Ankara’da yaşayan evli, 45 yaşındaki Hikmet Yalçınkaya’ydı. Yalçınkaya’nın programda verdiği çelişkili ifadeler polisin dikkatini çekti.

İTİRAF ETTİ: PARÇALAYIP, SOBADA YAKTIM

Ankara Emniyet Cinayet Büro dedektifleri, Yalçınkaya’yı takibe aldı. Şüpheli hareketlerde bulunan Yalçınkaya, cinayet dedektifleri tarafından gözaltına alındı. Burada çapraz sorguya alınan Yalçınkaya, korkunç cinayeti itiraf etti.

Yalçınkaya’nın ifadesinde Feride Ercan ile tanıştıklarını, olay günü de Ercan ile buluşup, arabasıyla gezdiklerini belirterek, “Beni ailemle tehdit edip sürekli para istiyordu. Aramızda tartışma çıktı. Arabanın içinde kafasına vurdum, bayıldı. Köye götürdüm, öldüğünü anlayınca testereyle parçalara böldüm. Ardından da ceset parçalarını sobada yaktım” dediği öğrenildi.

JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Cinayetin işlendiği yer olan Karapürçek Tatlar Köyü Jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle Yalçınkaya emniyetteki işlemlerinin ardından Altındağ İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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