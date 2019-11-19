Vahşet! Oğlunun bıçakladığı kadın yaşam savaşı veriyor
İzmir’in Bornova ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, tartıştığı annesini 11 kez bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
Olay, dün gece saatlerinde Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. ile oğlu Muhammed D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D., tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla Esma S.'yi 11 yerinden bıçakladı. Esma S. kanlar içinde yere yığılırken Muhammed D. ise kaçtı.
Gelen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esma S., yapılan ilk müdahalesinin ardından çalıştığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Polis, Muhammed D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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