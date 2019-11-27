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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)
27.11.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Vahşet! Oğluna 'Sen hala ölmedin mi' diyerek bir el daha ateş etmiş

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Vahşet! Oğluna 'Sen hala ölmedin mi' diyerek bir el daha ateş etmiş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde oğlu İsa Terzi'yi (32) av tüfeğiyle vurarak öldüren Orhan Terzi (72) hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, eşi gözleri önünde oğlunu öldüren Adviye Terzi'nin "Oğlum 'Baba elini kana bulama, git' dediği sırada eşim 1 el göğsüne ateş etti. Yere düşen oğlumun ayaklarının yanına gidip küfür ederek 'Sen hala ölmedin mi' dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı" sözleri yer aldı.

Olay, 4 Eylül'de saat 09.30 sıralarında kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Orhan Terzi ile oğlu İsa Terzi arasında ahırda para yüzünden tartışma çıktı. Orhan Terzi, oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İsa Terzi'nin cenazesi toprağa verilirken baba Orhan Terzi tutuklandı. Orhan Terzi hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'SEN HALA ÖLMEDİN Mİ'

İddianamede cinayete tanık olan anne Adviye Terzi'nin poliste alınan ifadesine yer verildi. Anne, olay günü eşiyle oğlu arasında para yüzünden tartışma yaşandığını, eşinin sopayla oğlunun üzerine yürüdüğünü, ikiliyi araya girerek ayırdığını anlattı.

Yaşanan bu olayın ardından oğlunun hayvanların yiyeceklerini hazırlamak için yem karma makinesini çalıştırdığını, bu sırada eşinin elinde tüfekle geldiğini belirten anne Terzi, şunları söyledi:
"Eşim elinde tüfekle 'Şimdi senin canını alacağım' dedi. Oğlumun 'Baba elini kana bulama, git' dediği sırada eşim İsa'nın göğsüne bir el ateş etti. İsa biraz yürüdükten sonra yere düştü. Eşim yere düşen oğlumun ayaklarının yanına gidip küfür ederek 'Sen hala ölmedin mi' dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı."

ANNE VE 3 ÇOCUĞU ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay günü oğlunun babasına vurmadığını öne süren Adviye Terzi, eşinden davacı olduğunu belirterek en ağır cezanın verilmesini istedi.

İddianamede Orhan Terzi'nin de polisteki ifadesinde bir bankaya olan borcu için evdeki araç ve traktörü satmak istemesine oğlunun karşı çıktığını, bu yüzden tartıştıklarını, oğlunun kendisini dövmeye başladığını, yem karma makinesine atmakla tehdit ettiğini iddia ettiği kaydedildi.

Baba Terzi'nin pişman olduğunu söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin diğer 2 oğlu ve 1 kızının da babalarından şikayetçi olduğu yer aldı.

 

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