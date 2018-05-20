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    Bodrum'da vahşet! Köpeğin röntgenini çekince şoke oldular

    İHA
    20.05.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağında bulunan yaralı köpeğin vücudundan 300 saçma bulundu.

    Bodrum’da Ortakent Mahallesi Kurudere Deresi etrafında yürüyüş yapan vatandaşlar, dere yatağı içerisinde kanlar içinde yatan bir köpek fark etti. Köpeğin yanına yaklaştıklarında yarı baygın halde olduğunu gören hayvanseverler, köpeği acil olarak veterinere götürdü. Röntgeni çekilen köpeğin vücudunda 300 saçma tespit edildi. Ön ayağının da kırık olduğu görülen köpek acil olarak ameliyata alındı. Yapılan ameliyatla 145 saçma köpeğin vücudundan çıkarılırken, kırık olan ayağı da sargıya alındı. Köpeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen köpeğin röntgeni şoke etti. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, köpeği ayağını kırdıktan sonra kurşun yağmuruna tutan kişi veya kişilerden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olacağını söyledi.

    Bodrumda vahşet Köpeğin röntgenini çekince şoke oldular

    Etiketler: hayvana eziyet , hayvana işkence , gündem
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