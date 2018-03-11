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    Vahşet kameraya takıldı

    İHA
    11.03.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde öldürdüğü kişiyi elleri ve ayakları bağlanmış halde dereye attığı iddia edilen 25 yaşındaki Musa D.'nin, kız kardeşini kıskandığı için cinayeti işlediği ortaya çıktı.

     

    Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi ormanlık alandaki dere yatağında bulunan Ersun Erduru cinayetinin şüphelisi olan 25 yaşındaki Musa D. yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Musa D.'nin, iddiaya göre kız kardeşinin ortağı olan Ersun Erduru'yu, kardeşini kıskandığı için öldürdüğü öğrenildi. Vahşet kameraya takıldı
    Kız kardeşi ile Ersun Erduru arasında ilişki olduğu şüphesine kapılan Musa D.'nin, bu durumu ikiliye zaman zaman yansıttığı ve bu sebeple aralarında tartışmaların da çıktığı ileri sürüldü.

    Telefonda başlayan tartışmanın daha sonra küfürlü hale geldiği iddia edilirken, buluşmanın ardından ise Musa D.'nin Erduru'yu kalbinden bıçakladığı öğrenildi.

    Vahşet kameraya takıldı

    Musa D. Erduru'nun cesedini dere kenarına sürüklerken, minibüs kamerası ise o anları kaydetti. Dere yatağına ellerini ve ayaklarını bağladığı cesedi çuval içinde bıraktığı öne sürülen şüpheli Musa D. dün yakalandı. Olay, vatandaşların bir çuval içinde erkek cesedi görerek polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle ortaya çıkmıştı.

    Öldürdüğü adamı sürükleyerek böyle taşıdıDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 gün önce derede cesedi bulunan Ersan Erdur'un (29), ortağının ağabeyi minibüs şoförü 25 yaşındaki M.D. (Musa Demiroğlu) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kız kardeşi arasında ilişkisi olduğunu düşünen M.D.'nin, Erdur'la tartıştığı, sonrasında da cinsel organını kesip öldürdüğü belirlendi. Ayrıca M.D.'nin, Erdur'un cesedini dereye götürürken bir minibüsün araç kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.
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    Etiketler: denizli , ersun erduru cinayeti , cinayet , gündem
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