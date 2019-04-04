Vahşet! Günlük kiralık evde korkunç olay... Bavulla getirmişler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVahşet! Günlük kiralık evde korkunç olay... Bavulla getirmişler
GeriGündem Vahşet! Günlük kiralık evde korkunç olay... Bavulla getirmişler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
04.04.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Vahşet! Günlük kiralık evde korkunç olay... Bavulla getirmişler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında ve bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi bulundu.

Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından yayılan kötü kokular üzerine apartman sakinleri şikâyetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun yayıldığı daireye girdi. İçeride yapılan incelemede çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi olduğu fark edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olayı araştıran ekipler, kadının başka yerden taksi ile bavul içinde günlük kiralık daireye getirildiği bilgisine ulaştı.

"ÇOK VAHŞİCE"

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı anlatan bina sakini, "Ceset bir haftadır oradaymış. İncelemeler dün akşamdan sabah 05.00'a kadar sürdü. Ölen kişi, 24 -25 yaşlarında kadınmış. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Çok vahşice" diye konuştu.

Polisin daireyi kiraya veren kişiye ulaşmak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den önemli açıklamalar

Fatih'te sayım bitti... AK Partili Çamlı'dan ilk açıklama

Giresun'da CHP itiraz etti, Cumhur İttifakı'nın oyu arttı