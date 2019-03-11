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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA) - İHA
11.03.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Vahşet! Günlerdir aranıyordu, canlı yayında ortaya çıktı. 9 parçaya bölünüp gömülmüş

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Vahşet! Günlerdir aranıyordu, canlı yayında ortaya çıktı. 9 parçaya bölünüp gömülmüş

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlıkta 9 parçaya bölünerek toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin, ocak ayından beri haber alınamayan, emlak zengini Asım Bayram'a (82) ait olduğu tahmin ediliyor. Kazı çalışması ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında da yayınlandı.

Antalya'da yaşayan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, iddiaya göre çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram'ın emlakçısı ile görüşmek için 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram'ın son olarak Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat'ta bölgede inceleme yapıldı.

EŞ ZAMANLI ARAMA

Alan çalışmasından sonuç alamayan ekipler, bölgedeki su dolu obrukta çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada suda tabanca bulunduğu sanıldı. Yapılan incelemede, tabancaya benzer aletin çakmak olduğu belirlendi. Ekipler, buradaki incelemelerden sonuç alamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Bayram'ı bulmak için bugün Döşemealı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama yaptı. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde Bayram'a ait 07 GN 817 plakalı otomobil arandı. Jandarma ve polis dalgıç ekiplerinin arama yaptığı gölette, dedektör köpekler de kullanıldı. Ekipler, insansız hava araçlarıyla da havadan arama yaptı.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Jandarma ve polis ekipleri, sabah saatlerinde ayrıca Varsak bölgesindeki ormanlıkta önceden belirlenen noktalarda arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 9 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Tamamen çürüyen cansız beden, özel donanımlı kıyafet giyen uzman ekiplerce topraktan çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Cesedin, Asım Bayram'a ait olup, olmadığı DNA testiyle belirlenecek.

 MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA DA ARANIYORDU

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu programda da 49 gündür yaşlı adam aranıyordu.

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