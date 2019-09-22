VahÅŸet! EÅŸini 27 yerinden bÄ±çaklayarak öldürdü
NevÅŸehir'in GÃ¼lÅŸehir ilÃ§esinde ÅŸizofreni tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen Necmettin Baysal (52), tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Yeter Baysal'Ä± (45) 27 yerinden bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
Olay, bugÃ¼n sabah saatlerinde ilÃ§eye baÄŸlÄ± Åžahinler kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi. Necmettin Baysal ile 3 Ã§ocuÄŸunun annesi Yeter Baysal arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Necmettin Baysal, ekmek bÄ±Ã§aÄŸÄ±yla eÅŸine saldÄ±rdÄ±. Yeter Baysal kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, tartÄ±ÅŸma seslerini duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan ve 27 yerinden bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± belirlenen Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken yolda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Åžizofreni tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen Necmettin Baysal ise evde jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Yeter Baysal'Ä±n cansÄ±z bedeni otopsisi yapÄ±lmak Ã¼zere GÃ¼lÅŸehir Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Jandarma olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.
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