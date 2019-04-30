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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)
30.04.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Vahşet! 'Çakıl'ı öldürdüler

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Vahşet! 'Çakıl'ı öldürdüler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yuvası olan bahçeden sokağa çıkan 'İspanyol Cocker' cinsi 5 yaşındaki 'Çakıl' isimli köpek, yakın mesafeden havalı tüfekle vurularak öldürüldü. Vicdanları yaralayan olaya tepki gösteren köpeğin sahipleri Çakıl'ı kimin vurduğunun belirlenip yakalanmasını istedi.

Olay, geçen pazar günü Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Tekdemir ailesinin çocukları Halil Tekdemir'e (22) ait 'Çakıl' isimli köpek, evin bahçe kapısından sokağa çıktı. Köpeğin bahçede olmadığı gören aile bir süre sonra aramak için peşinden dışarı çıktı. Bu sırada komşuları, Tekdemir'in ablası ve annesine Çakıl'ın vurulduğu haberini verdi. Çakıl, sokakta yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Veterinere götürülen köpek kurtarılamadı. Köpeğin sokakta vurulduktan sonra yaralı halde eve gitmeye çalıştığı, 200 metre kala öldüğü öğrenildi.

Veterinerin yaptığı incelemede Çakıl'ın sağ karın ve göğüs boşluğundan saçma girişi olduğu belirlendi. Çakıl'ın yakın mesafeden kalın saçmalı havalı tüfekle vurulduğu tespit edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halil Tekdemir, olayı öğrenince hemen Denizli'ye geldi.

Tekdemir, köpeğini öldüren kişinin bulunması için polise başvurdu. Polis ekipleri, Çakıl'ın vurulduğu sokakta evleri bulunanların ifadelerini aldı, ancak köpeği vuran kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Polis, köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI SOKAKTA 3'ÜNCÜ KEZ KÖPEK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Çakıl'ın ailenin bir üyesi olduğu belirten Halil Tekmedir, "Yavruyken aldık, bizimle beraber yaşamaya başladı. 4 yıldır bizimle beraberdi. Ailemizin bir üyesiydi. Kendi halinde, hiç kimseye zararı olmayan, saldırmayan bir köpekti. Neden bunu yaptılar bilmiyoruz. Köpeğimizi öldüren kişinin bulunması için elimizden geleni yapacağız. Köpeğimin vurulduğu sokakta 3'üncü olay olmuş. Daha önce de 2 köpek havalı tüfekle vurularak öldürülmüş. Köpeğimizin otopsisini yaptırdıktan sonra bahçeye gömdük, raporlarını polise götürdük" dedi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Tekdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda köpeğini öldüren kişinin bulunması için çağrı yaptı. Olayla ilgili Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonunda görevli avukatlar da devreye girdi. Halil Tekdemir, köpeğinin vurulduğu sokakta savcılığın talimatıyla polis tarafından olay yeri incelemesinin yapılıp, nasıl ve nereden ateş edilerek vurulduğunun ortaya çıkarılmasını istediğini belirtti.

Vahşet Çakılı öldürdüler

Yavru köpekler ölüme terk edilmiş halde bulundu
Yavru köpekler ölüme terk edilmiş halde bulundu
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