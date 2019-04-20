Vahşet! Bir hafta arayla 2 köpeği vurularak öldürüldü
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hafta arayla sahipli 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü. Köpeklerin sahibi Oğuz Bozkurt, ''Gördüğüm dehşet verici manzara karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Yaşanan insanlık dışı bir olaydır'' dedi.
Karacabey'in Yarış Mahallesi, Gölet boyu sınırında Oğuz Bozkurt'a ait evde bulunan 4 köpekten 2’si bir hafta arayla henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Köpeklerin sahibi Oğuz Bozkurt, "Evimde 4 köpeğim vardı. Köpeklerimin 2’si birer hafta arayla tüfekle vurularak öldürüldü. Gördüğüm dehşet verici manzara karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Yaşanan insanlık dışı bir olaydır. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Diğer köpeğimin de öldürülmesinden korkuyorum" dedi.
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