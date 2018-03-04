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    Vahşet... Babası boğarak öldürdü

    DHA
    04.03.2018 - 18:28 | Son Güncelleme:

    BALIKESİRin Edremit ilçesinde, Hüseyin Ersezgin (26), 6 Şubat’ta yaşamını yitiren oğlu Kuzey Efe Ersezgini (4) boğarak kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Hüseyin Ersezgin tutuklanıp cezaevine konulurken, Kuzey Efe’nin ölümüyle ilgili otopsi raporu bekleniyor.

    Edremit ilçesi kırsal Kadıköy Mahallesinde oturan Melis (25) ile Hüseyin Ersezgin (26) çiftinin oğulları Kuzey Efe, 6 Şubat akşamı nefes almadığı gerekçesiyle babası tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Baba Ersezgin, hastane görevlilerine, araba ile gezdirdiği sırada oğlunun fenalaştığını söyledi. Hastaneye getirildiğinde Kuzey Efe’nin yaşamını yitirdiğinin saptandığı olayla ilgili savcının talimatı üzerine cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ 14 GÜN SONRA İTİRAF ETTİ

    Edremit'te,toptancıda çalışan baba Hüseyin Ersezgin’in,20 Şubat günü, İlçe Jandarma Karakolu’na giderek, arabayla gezdirdiği sırada eliyle ağzını kapadığı oğlu Kuzey Efeyi boğarak, öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı.Jandarma, itiraf üzerine durumu savcılığa bildirdi. Savcının talimatıyla gözaltına alınan baba Ersezgin, Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Hüseyin Ersezgin, mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevine gönderildi. Eşinin itirafı üzerine Melis Ersezgin de Hüseyin Ersezgin'den boşanmak için dava açtı.

    Hüseyin Ersezginin babası Tuncay Ersezgin de oğlunun, Kuzey Efenin ölümü sonrası bunalıma girdiğini ve kendisini suçlu hissettiğini söyledi.Tuncay Ersezgin, Oğlum, çocuğunu kaybetti. Bunalıma girdi. Dedikodularla bizi de kötü duruma düşürmeye çalışıyorlar. Otopsi raporu geldiğinde her şey ortaya çıkacak. O zaman ben de gerekli açıklamaları yapacağım dedi.

    Kuzey Efe’nin kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporu bekleniyor.

    Etiketler: Cinayet , Balıkesir , Edremit , son dakika
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