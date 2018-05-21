Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Vahşet! Anne ve babasını öldürüp, cesetleriyle bir gün aynı evde kaldı

    Vahşet! Anne ve babasını öldürüp, cesetleriyle bir gün aynı evde kaldı

    Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep) (DHA)
    21.05.2018 - 06:47 | Son Güncelleme:

    GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet U. (27), tartıştığı annesi Nezihe U. (64) ve babası Ali U.’yu (61) boğazlarından bıçaklayarak öldürüp cesetlerle bir gün geçirdi.

    Olay, dün sahur vakti ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi’ndeki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da işçi olarak çalışan ve 10 gün önce eve gelen Mehmet U., çiftçilikle uğraşan babası ve annesiyle sahur saatinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet U., eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Babasını oturma odasında, annesini ise mutfakta sahur hazırlığı yaparken boğazlarından bıçaklayan Mehmet U., daha sonra anne ve babasının cesedini halıya sararak geceyi evde cesetlerle geçirdi.

    İftar saatinde yemek getiren komşuları, evin bahçesinde gördükleri Mehmet U.'ya anne ve babasını hiç görmediklerini sordu. Mehmet U.'nun "Onlar çok iyi bir yerde" diye cevap vermesi üzerine şüphelenen komşuları, Ali U.'nun mahalle muhtarı olan ağabeyi Ramazan U.'ya durumu haber verdi.

    Amcasının eve geldiğini gören Mehmet U., babasına ait olan 31 KEK 35 plakalı otomobile binerek kaçtı. Amca Ramazan U.'nun ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde cesetlerle karşılaştı.

    Olayı öğrenen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet U. ise Jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Vahşet Anne ve babasını öldürüp, cesetleriyle bir gün aynı evde kaldı Vahşet Anne ve babasını öldürüp, cesetleriyle bir gün aynı evde kaldı
           

    Etiketler: Islahiye , Gaziantep , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri