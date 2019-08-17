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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.08.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

Vahşet 44 gün sonra ortaya çıkmıştı! Flaş gelişme

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Vahşet 44 gün sonra ortaya çıkmıştı! Flaş gelişme

Konya’da, 44 gündür kayıp olan babası Hacı Canbaz’ı (55) öldürüp, daha sonra yaylaya gömdüğü ortaya çıkan Yusuf Canbaz (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi’ndeki Apasaraycık baraj göletinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altındaki 42 FFH 90 plakalı aracı çıkarttı. Aracın Mersin’in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı Canbaz’a ait olduğu tespit edildi. Hacı Canbaz’ın da suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekiplerince arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda bir sonuca ulaşılamazken, araçta ise Hacı Canbaz’a ait cep telefonu bulundu.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kayıp olan Hacı Canbaz ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Canbaz’ın hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi’nde yaşadığını belirledi. Takibin ardından ekipler Hacı Canbaz’ın oğlu Yusuf Canbaz’ı (19) dün gözaltına aldı. Yusuf Canbaz sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesi’nde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti. Canbaz’ın evinde yapılan aramada ise cinayette kullanılan otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Vahşet 44 gün sonra ortaya çıkmıştı Flaş gelişme

Jandarma ekipleri, Yusuf Canbaz’ın gösterdiği yerde Hacı Canbaz’ın cansız bedenine ulaştı. Hacı Canbaz’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Canbaz’ın cenazesi Seydişehir’deki Ilıcalar Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Canbaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vahşet 44 gün sonra ortaya çıkmıştı Flaş gelişme

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