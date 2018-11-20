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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Vahşet

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Vahşet

Isparta Deri Organize Sanayi’nin bulunduğu tabakhane bölgesinde yakın mesafeden boynuna ateş edilen köpeğin vücuduna onlarca saçma saplandı. Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma (ISHAYKO) Derneği tarafından bulunarak tedavi altına alınan köpek vücudundaki onlarca saçmayla yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece saatlerinde Isparta tabakhane bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, tabakhane bölgesinde kapı girişinde görev yapan güvenlik görevlisi silah sesleri duyunca çevreyi araştırdı. Olay sonrasında, fark edildiklerini anlayan plakası ve içerisinde bulunanların kimliği henüz belirlenemeyen bir araç, güvenlik görevlisinin görüş alanından hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Şahısların havaya ateş ettiği düşünülürken, acı olay ise ertesi gün ortaya çıktı.

BOĞAZINA SİLAH DAYAYIP ATEŞ EDİLMİŞ

Bölgeden kaçan araçtaki kişi ya da kişilerin henüz 3-4 yaşlarında olduğu belirtilen bir sokak köpeğinin boyun bölgesine silah dayayıp yakın mesafeden ateş ettikleri tespit edildi. Durumu haber alan ISHAYKO gönüllüleri bölgeye akın etti. Talihsiz köpeği bulan ISHAYKO yetkilileri, talihsiz köpeği hızla bölgeye ulaşan Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti. Yetkililer, yaralı hayvanı merkeze götürülerek tedavi altına aldı. Röntgeni çekilen yaralı köpeğin boynuna vücuduna çok sayıda saçma isabet ettiği belirlendi. Talihsiz köpeğin merkezde halen tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Vahşet

"BU VAHŞETLER ANCAK CAYDIRICI CEZALARLA ÖNLENEBİLİR"

Vahşetin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, yaşanan bu tür vahim olayların önüne ancak caydırıcı cezalarla geçilebileceğine vurgu yaptı.

Hayvanların da insanlar kadar yaşama hakkı olduğuna dikkat çeken ISHAYKO Başkanı Asem, "Yaşanan bu olayın kasten öldürmek için yapıldığını düşünüyoruz. Bunun başka bir şekilde kesinlikle izahı olamaz. Bu acımasız insanlar, bu köpeğin boyun kısmına silah dayayıp, yakın mesafeden öldürmek için ateş etmişler. Bu canın vücudunda onlarca saçma bulunuyor ve durumu hayli kötü. Bu yaşanan olaylar ancak caydırıcı yasaların çıkarılmasıyla önlenebilir ve azaltılabilir. Bu canlara zarar verenler hakkında, insan yaralama ve öldürme suçlarıyla aynı seviyede cezalar verilmesini istiyoruz. Bu sağlanmazsa, vahşetlerin önüne geçemeyiz" dedi.

Öte yandan, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı ve şüphelilerin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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