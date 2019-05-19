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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARABIYIK- Faruk ÇARK/DHA
19.05.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Vahşet! 2 yaşındaki bebeği ve annesini öldürdü…

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Vahşet! 2 yaşındaki bebeği ve annesini öldürdü…

İzmir’in Ödemiş ilçesinde cinnet getiren bir kişi beraber yaşadığı kadını ve kadının 2 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle vurduktan sonra kendini de öldürmeye kalkıştı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, cinnet getiren Okan Karakaş (28) birlikte yaşadığı Gizem Tabak (24) ile 2 yaşındaki oğlu Kaan Kundakçı'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından tüfeği göğsüne dayayıp, ateşleyerek intihara kalkışan Okan Karakaş, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 23.00 sırlarında Ödemiş ilçesi Seyrekli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlik çalışanı Okan Karakaş ile birlikte yaşadığı Gizem Tabak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında cinnet getiren Okan Karakaş, evdeki av tüfeğini alıp, Gizem Tabak ve oğlu Kaan Kundakçı'yı başından vurdu. Ardından Karakaş, tüfeği kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

Silah sesleri üzerine Okan Karakaş'ın yaşadığı çiftliğe giden yakınları, eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gizem Tabak ve Kaan Kundakçı'nın öldüğünü saptadı. Okan Karakaş ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakaş'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gizem Tabak ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yakınları, birlikte yaşayan Okan Karakaş ile Gizem Tabak'ın sürekli tartışıp, kavga ettiklerini söyledi.

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