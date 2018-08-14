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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Alparslan ÇINAR / ANTALYA DHA
14.08.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

Vahim iddia: Babasını döverek öldürdü... Çay içerken yakalandı!

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Vahim iddia: Babasını döverek öldürdü... Çay içerken yakalandı!

Antalya'da babası Hüseyin Doğru'yu (60) darp ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan S.D. (37) çay bahçesinde çay içerken yakalandı.

Olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Sakarya Bulvarı Antkoop Sitesindeki apartmanın birinci katında saat 19.00'da meydana geldi.

Bir süre önce Mersinden Antalya'ya taşınan Hüseyin Doğru, site içerisinde bir daire kiraladı. İddiaya göre maddi konular nedeniyle oğlu S.D. ile sık sık tartışan Hüseyin Doğru, başka bir mahallede bir daire daha kiralayarak buraya yerleşti. Hüseyin Doğru, oğlu S.D.nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek bugün öğle saatlerinde oğlunun yaşadığı Antkoop Sitesindeki dairesine geldi.

Dairede ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.D., iddiaya göre babası Hüseyin Doğru'yu kafasına defalarca vurarak darp etti.


'BABAMI ÖLDÜRMÜŞLER BENİM ÜZERİME ATACAKLAR'
Ağır yaralanan Doğru'yu evde bırakıp kapıyı da üzerine kilitleyen S.D. kaçarak uzaklaştı. Akşam saatlerinde eve tekrar gelen S.D. babasının hareketsiz yattığını görünce yakınlarını aradı. 'Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar' diyerek durumu anlatan S.D. yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


ÇAY BAHÇESİNDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI
Sağlık görevlilerinin Hüseyin Doğru'nun yaşamını yitirdiğini söylemesi üzerine cinayet şüphelisi S.D. kaçarak izini kaybettirmek istedi. Polis olay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra adamın Hüseyin Doğru’nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Eşkali belirlenen S.D. için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Gitmiş olabileceği güzergahları inceleyen ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Muratpaşa ilçesinde deniz kenarında bir çay bahçesinde şüpheliyi gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.D.nin sorgusu sürüyor.

 

Babasını öldürdü, çay içerken yakalandıAntalyada babası Hüseyin Doğru?yu (60) darp ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan S.D. (37) çay bahçesinde çay içerken yakalandı.
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