'Vahim iddia'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Vahim iddia'
GeriGündem 'Vahim iddia'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
12.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Vahim iddia'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Vahim iddia'

MİLLET İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş hakkında 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü işadamı Necmettin Kesgin’in şikâyeti üzerine ‘görevi kötüye kullanma ve kişilerin huzur ile sükununu bozma’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Yavaş’ın, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt vermesi bekleniyor.

ÇELİK: NİYE CEVAP VERİLMEDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ne CHP’den ne de Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Sahte senet kullanarak icra yaptığına dair bir iddia var. Ankara adayı olmuş birisi için vahim iddiadır. Siyasi sorumluluğu olan birisi bunlara cevap verirdi. Adli tıp, jandarma ve emniyet raporları senedin sahte olduğunu ortaya koymuştur. 2016’da Yargıtay tarafından da onanıyor. İddialara niye cevap verilmedi? Karşılıklı iddialarla ilgili 28 ayrı soruşturma, dava devam ediyor. Resmi evrakta sahtecilik, yargı içinde örgüt kurmak, tehdit, şantaj gibi iddialarla ilgili süreçler devam ediyor. Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı’nın kamuoyuna açıklama borcu vardır.”

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, suç duyurusu üzerine başsavcılığın Avukatlık Kanunu uyarınca Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istediği kaydedildi. Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na en yakın ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığı sıfatıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdi edildiği belirtilen açıklamada, başsavcılığın da 5 günlük yasal süre içerisinde iddianame düzenleyerek son soruşturma açılması talebiyle 7 Mart 2019’da dosyayı Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği ifade edildi. İddianameyi ertesi gün kabul eden mahkeme tarafından da ilgiliye beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligat gönderildiği bildirildi.

‘ÇAMUR ATIYORLAR’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “Sayın Mansur Yavaş bu konuda bir basın toplantısı yapacak. Ama AKP sözcüsünün bu iddiaları dile getirmesi korkunun dağları beklediğini, sıkıntıların nerelere çıktığını gösteriyor. Kaç zamandır bunu yapıyorlar, çamur atıyorlar.”

TABİİ Kİ RANDEVU ALIP GİDECEĞİM

‘MİLLET İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, “CHP seçmeninin sandığa gitmeyeceği” iddiasıyla ilgili, “Tam tersi. Yüzde 98’i (CHP seçmeni) şu an oy veriyor. İYİ Parti’de yüzde 88-89 çıkıyordu, onunla ilgili de İYİ Parti’yle görüştük” dedi. Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Yavaş, şunları söyledi: “Bu seçime kadar ‘AK Parti’ye oy verirdim, bu seçim size oy vereceğim’ diyeni duymuyordum. Ama şimdi var.

(Seçildiği takdirde) Önce belediye meclisindeki tabloya bakılır, projeler konuşulur. Ankara için bir borçlanma gerekecekse tabii ki de kendisinden (Cumhurbaşkanı) randevu alıp gideceğim. Ankara’da bir yatırım herkesin hayatını etkileyecektir. Ankara halkı için görevi üstlendiğiniz zaman kavga lüksü yok. Cumhurbaşkanı’nın, seçmenin iradesine karşı çıkacağına inanmıyorum.” (Sedat CENİKLİ)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sarıyer'de hareketli dakikalar... Mahalleli sokağa döküldü

Adana'da 5 kişi çadır içinde ölü bulundu

İzmir'de feci kaza... Rektör acı haberi verdi

Kan donduran itiraf! Annesini boğarak öldürdü