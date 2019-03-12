'Vahim iddia'

ÇELİK: NİYE CEVAP VERİLMEDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ne CHP’den ne de Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Sahte senet kullanarak icra yaptığına dair bir iddia var. Ankara adayı olmuş birisi için vahim iddiadır. Siyasi sorumluluğu olan birisi bunlara cevap verirdi. Adli tıp, jandarma ve emniyet raporları senedin sahte olduğunu ortaya koymuştur. 2016’da Yargıtay tarafından da onanıyor. İddialara niye cevap verilmedi? Karşılıklı iddialarla ilgili 28 ayrı soruşturma, dava devam ediyor. Resmi evrakta sahtecilik, yargı içinde örgüt kurmak, tehdit, şantaj gibi iddialarla ilgili süreçler devam ediyor. Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı’nın kamuoyuna açıklama borcu vardır.”

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, suç duyurusu üzerine başsavcılığın Avukatlık Kanunu uyarınca Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istediği kaydedildi. Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na en yakın ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığı sıfatıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdi edildiği belirtilen açıklamada, başsavcılığın da 5 günlük yasal süre içerisinde iddianame düzenleyerek son soruşturma açılması talebiyle 7 Mart 2019’da dosyayı Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği ifade edildi. İddianameyi ertesi gün kabul eden mahkeme tarafından da ilgiliye beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligat gönderildiği bildirildi.

‘ÇAMUR ATIYORLAR’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “Sayın Mansur Yavaş bu konuda bir basın toplantısı yapacak. Ama AKP sözcüsünün bu iddiaları dile getirmesi korkunun dağları beklediğini, sıkıntıların nerelere çıktığını gösteriyor. Kaç zamandır bunu yapıyorlar, çamur atıyorlar.”

TABİİ Kİ RANDEVU ALIP GİDECEĞİM

‘MİLLET İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, “CHP seçmeninin sandığa gitmeyeceği” iddiasıyla ilgili, “Tam tersi. Yüzde 98’i (CHP seçmeni) şu an oy veriyor. İYİ Parti’de yüzde 88-89 çıkıyordu, onunla ilgili de İYİ Parti’yle görüştük” dedi. Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Yavaş, şunları söyledi: “Bu seçime kadar ‘AK Parti’ye oy verirdim, bu seçim size oy vereceğim’ diyeni duymuyordum. Ama şimdi var.

(Seçildiği takdirde) Önce belediye meclisindeki tabloya bakılır, projeler konuşulur. Ankara için bir borçlanma gerekecekse tabii ki de kendisinden (Cumhurbaşkanı) randevu alıp gideceğim. Ankara’da bir yatırım herkesin hayatını etkileyecektir. Ankara halkı için görevi üstlendiğiniz zaman kavga lüksü yok. Cumhurbaşkanı’nın, seçmenin iradesine karşı çıkacağına inanmıyorum.” (Sedat CENİKLİ)