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    'Vahide ana' hayatını kaybetti

    İSTANBUL
    25.03.2018 - 00:17 | Son Güncelleme:

    İNSAN Hakları Derneği’nin (İHD) kurucularından Vahide Açan, 93 yaşında İstanbul’da yaşamını yitirdi.

    12 Eylül askeri darbesi döneminde cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere destek için mücadele başlatan annelerden olan Vahide Açan, 1986’da İHD’nin kurucusu olan 98 insan hakları savunucusu arasında yer aldı.

    Açan, hapisteki oğulları Nevzat ve Necdet Açan’ın yanı sıra o dönemde cezaevinde olan on binlerce tutukluyu kendi evlatlarından ayırmadığı için herkes tarafından ‘Vahide Ana’ olarak anılıyor ve Türkiye’nin dört bir tarafındaki cezaevlerinden mektuplar alıyordu.

    TOPRAĞA VERİLDİ
    Vahide Açan, dün, aralarında aydınlar, İHD üyeleri, eski mücadele arkadaşları ve aileleri olmak üzere kalabalık bir topluluk tarafından Kartal Mevlana Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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