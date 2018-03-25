'Vahide ana' hayatını kaybetti

12 Eylül askeri darbesi döneminde cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere destek için mücadele başlatan annelerden olan Vahide Açan, 1986’da İHD’nin kurucusu olan 98 insan hakları savunucusu arasında yer aldı.



Açan, hapisteki oğulları Nevzat ve Necdet Açan’ın yanı sıra o dönemde cezaevinde olan on binlerce tutukluyu kendi evlatlarından ayırmadığı için herkes tarafından ‘Vahide Ana’ olarak anılıyor ve Türkiye’nin dört bir tarafındaki cezaevlerinden mektuplar alıyordu.



TOPRAĞA VERİLDİ

Vahide Açan, dün, aralarında aydınlar, İHD üyeleri, eski mücadele arkadaşları ve aileleri olmak üzere kalabalık bir topluluk tarafından Kartal Mevlana Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı.