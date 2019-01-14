Vahap Munyar’a Meslek Onur Ödülü
GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Basın Ödülleri töreninde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a Meslek Onur Ödülü verildi.
Bu yıl beşincisi düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti ve CHP Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gazeteciler katıldı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, gazetecilerin mesleki çalışmalarını ödüllendirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da programa katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Sizlerin çalışkanlığı, emekleri bizim için çok kutsal. Bu vesileyle tüm gazetecilerin gününü ve onlara destek olan ailelerini de kutluyorum” dedi. Konuşmaların ardından düzenlenen törende Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi harekâtları yakından takip ederek doğru bilgiyi kamuoyuna sunan ve Suriye’nin Afrin kentinin terör örgütlerinden arındırılmasını dünyaya ilk duyuran isim olduğu için jüri özel ödülüne layık görülen DHA Gaziantep Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş’a plaketini Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç verdi. 7 dalda düzenlenen yarışmada DHA muhabiri Mustafa Kanlı ‘görüntü’ kategorisinde birincilik, Eyyüp Burun ise ‘fotoğraf’ kategorisinde üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.
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