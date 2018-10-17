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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/DHA
17.10.2018 - 20:19, Son Güncelleme:

Vadim o kadar çöplüktü ki

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Vadim o kadar çöplüktü ki

Rize’nin Fındıklı ilçesinde toplanan çöpler, Çağlayan Vadisi’nde dere kenarına dökülerek depolanıyor. Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban ise halk sağlığını da tehdit eden bu çevre katliamını “Çözüm göstersinler. Önerileri yok, sadece karşı çıkıyorlar. Çöpü dökecek başka yerim de yok” diyerek savundu.

Rİze'nin Fındıklı ilçesi Çağlayan Vadisi'nde, belediye tarafından 3 yıldır mahallelerden toplanan çöpler Çağlayan Deresi kenarında biriktiriliyor. Alanda biriken çöplerden çevreye yayılan kötü kokular bölgede yaşayanları canlarından bezdirmiş durumda. Kokudan dışarı çıkamadıklarını, pencere dahi açamadıklarını belirten vatandaşlar, çöplüğün kapatılmasını istiyor. Fındıklı Dereleri Koruma Platformu Sözcüsü Hüseyin Acar da insanların yaşam alanına çöp depolandığını belirterek, "Dereleri mahvettik, sularımızı, toprağımızı, havamızı kirlettik. Biz burada yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Burada bir yağmur yağdığı zaman derelerden evimizde bulanık su akıyor. Biz bunu hak etmiyoruz, bu hizmet değil" diye konuştu.

'ÇÖPLÜĞÜN YAKININDA İÇME SUYU KUYUSU VAR'

CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu ise çöp depolanan alanın içme suyu alınan dereye çok yakın bir mesafede olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu alan halk sağlığına zarar verecek durumda. Evet belediyecilikte en büyük sorun çöp sorunudur, 15 yıldır bu sorunu halledemediler. Önümüzdeki belediye seçimlerinde, çöp sorununu halledemeyecek hiçbir belediye başkan adayı, bizden de dahil olmak üzere aday olmasın. Bu bir halk sağlığıdır, bunu korumak hepimizin görevidir." 

YAPILAN İŞ DOĞRU MU; DEĞİL

Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban da çöplük alanla ilgili tepkiler üzerine özetle şu açıklamada bulundu: “Biz bunun çaresini arıyoruz. 5 ilçe belediyesi olarak bir çöp birliği kurduk. Güzel bir tesis yapmayı planlıyoruz. Şu anda geçici olarak söylenen yerlere çöpleri döküyoruz. Haftada 2 defa içme sularımız Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol ediliyor. Olumsuz bir duruma rastlanılmadı. 3-4 yıldır yapılan çöp dökme işleminin bugünlerde gündeme getirilmesi biraz anlamlı geldi. Geçmişte sahile çöp dökülürken ses çıkarmayanlar şimdi neden karşı çıkıyor? Çözüm göstersinler. Önerileri yok, sadece karşı çıkıyorlar. Çöpü dökecek başka yerim de yok. Yapılan iş doğru mu? Değil. İmkânsızlıklardan yapılan bir şey. Orada yeraltı sularına karıştığı iddia ediliyor ama orada pompalar çalışmıyor. Ancak vatandaş çöpü görmek istemiyor ve haklılar.”

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