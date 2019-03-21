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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
21.03.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Vadi ve Atak korkulu rüyaları oldu

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Vadi ve Atak korkulu rüyaları oldu

‘Altın Hilal’ adı verilen Afganistan - Pakistan- İran bölgesinden yasadışı yollarla Türkiye’ye getirilen uyuşturucu maddeler, narkotik köpekleri Vadi ve Atak’ın hassas burnuna takıldı. Narkotik köpeği Vadi, önceki gün yüklü miktarda Skunk yakaladı. Eğitimli köpek Atak ise Esenyurt’ta bir araçta 25 kilo eroin buldu.

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  • İki hassas burunlu köpek uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
  • İki hassas burunlu köpek uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
  • İki hassas burunlu köpek uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
  • İki hassas burunlu köpek uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Jandarma’nın İstanbul’daki iki hassas burunlu narkotik köpeği Vadi ve Atak, iki günde iki operasyona imza attı. Dedektör köpeği Atak, dün katıldığı bir operasyonda uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda büfe işletmeciliği yapan şahsın yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği uyuşturucu maddeyi İstanbul’dan yine yurtdışına götüreceği bilgisine ulaştı.

Ekipler çalışma sonucunda şüpheli şahsın beraberindeki iki şahısla birlikte Bağcılar’da uyuşturucu maddeyi yurtdışına sevk etmek için hazırlık yaptığı tespit etti. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler camları siyah filmle kaplanmış bir kamyonetten şüphelendi.

Kamyonetle hareket eden şüpheliler yakın takibe alındı.

ARAMALARA ATAK DA KATILDI

Esenyurt’ta aracı parkeden ve şüpheli hareketler sergileyen şahısların, bir süre sonra Jandarma’nın takip ettiği araca çanta koydukları görüldü. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Jandarma köpeği Atak, araca gizlenmiş uyuşturucu maddeyi eliyle koymuş gibi buldu. Dedektör köpeği ‘Atak’ın da katıldığı aramalarda, aracın arka koltuğunda bulunan çantanın içerisinde, şeffaf naylon torbalara konulmuş halde, toplam 25 kilo eroin ele geçirildi.

Yakalanan üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri uyuşturucu maddenin kimler tarafından yurtdışına götürüleceğine yönelik çalışma başlattı.

VADİ GÖZ AÇTIRMADI

Uyuşturucu tacirlerinin bir diğer sevkiyatı ise narkotik köpeği Vadi’ye takıldı. Jandarma ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla temin edilen yüklü miktarda Skunk maddesinin, İstanbul’da eğlence mekanlarına ve torbacılara  dağıtılacağı bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin Fatih’te bulundukları belirlendi. Uyuşturucu maddelerin bir araca yüklendiğini ve torbacılara dağıtılacağını tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Şüphelilerin kullandığı araçta, detektör köpeği Vadi’nin katılımıyla yapılan aramalarda, karton kutularda saklanmış 50 kilo skunk maddesi ele geçirildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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