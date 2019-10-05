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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM- Arzu ERBAŞ- Aleyna KESKİN /ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)
05.10.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Uzungöl'de süre bugün doldu! Yıkım başlamadı, işte nedeni...

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Trabzon'un  Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımı için sahiplerine verilen süre doldu. Ancak bugün başlanması planlanan yıkım süreci 118 yapı sahibinin yapıları boşaltmamaları nedeniyle yapılamadı. Yapı sahiplerine, boşaltma için yetkililerin uyarıda bulunulacağı öğrenilirken, bekleyiş sürüyor. 

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  • Uzungölde süre bugün doldu Yıkım başlamadı, işte nedeni...
  • Uzungölde süre bugün doldu Yıkım başlamadı, işte nedeni...
  • Uzungölde süre bugün doldu Yıkım başlamadı, işte nedeni...
  • Uzungölde süre bugün doldu Yıkım başlamadı, işte nedeni...
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de, imar sorununa çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış ise tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuru yaptı.

YIKIM ÖNCESİ TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan 118'e yakın kaçak yapı için harekete geçildi. Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak ve çarpık yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği’nden Çaykara Belediyesi’ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi. Bölgede yapı sahiplerine, yapılarını 5 Ekim'e kadar boşaltmaları ve yapıları yıkıma hazır hale getirmeleri yönünde tebligatlar ulaştırıldı.

SÜRE DOLDU, YAPILAR BOŞALTILMADI

İmar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımı için sahiplerine yapılarını boşaltmaları için tebligatla verilen süre bugün doldu. Uzungöl'de bugün beklenen yıkım çalışmalarına, yapıların sahiplerince boşaltılmaması üzerine başlanılamadı. Sahiplerine, yapılarını boşaltılmaları için yetkililerce sözlü uyarılarda bulunulacağı öğrenilen Uzungöl'de bekleyiş sürerken, ekim ayı içerisinde yıkımlara başlanacağı belirtildi. Yıkımı planlanan bahse konu yapılar içerisinde otel ve apart otellerin yanı sıra, konut ve bazı kafeterya-restoran gibi işletmelerin yer aldığı, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra sahiplerince ilaveler yapılarak bölgede kaçak yapılaşmaya gidildiği de öğrenildi.

'USULSÜZ OLAN BİNALARIMIZI KENDİMİZ DE YIKARIZ'

Bekleyişin sürdüğü Uzungöl'de kendisine tebligat gönderilen otel işletmecisi Mehmet Keleş, bölgede kalıcı imar uygulaması başlatılmasını istediklerini söyleyerek, "2019'un sonuna kadar geldik. Uygulanabilir bir imar planı getirilmeden yıkım emrinin verilmesine tepkiliyiz" dedi.

'MAHKEME VE YIKIMLARLA UĞRAŞIYORUZ'

İşletmeci Nurettin Özkan, "50 yıldır imar planı bekliyoruz ve imar planı burada uygulanmadı. 9 aylık bir süreçte uygulandı imar planı sonra ortadan kayboldu. Bu insanlarımız mahkemelerde sürünüyor. Bu mahkemelerin yanı sıra bir de yıkımlarla uğraşıyoruz. Bu insanların hali hazırda paraları yoktu. Borçla yaptılar bu yerleri. 'İmara uygun değil' diyorlar. Buranın zaten bir imar planı yok. 2017 yılına kadar insanlar türlü türlü yapılar yaparak Uzungöl'ü katlettiler" diye konuştu.

'İMAR PLANININ OLMASI LAZIM'

Yöre sakini Hilmi Kanık da imar planı olmayışını eleştirerek, "Burası 45 yılda turizm merkezi haline geldi. İşte burayı dünya markası haline çeviren bu suçlanan esnaftır. Burada imar planının olması lazım. İmar planı olmadan yapılacak yıkımın doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer imar planı olmuş olsaydı bu insanlar imara göre yapacaklardı yapılarını. Çıkmayan bir imar planından dolayı bu insanları suçlamak, emeklerini ellerinden almak doğru değil" diye konuştu.

'BURAYA YATIRIM YAPTIK'

Turizm işletmecisi Fatoş Yetkin ise "Burası yerleşim alanı. Burada yaşayan yerli halk var. Burada turizm potansiyeli arttıkça insanlar bu tarafa yöneldi. Biz sanki burayı katleden insanlarız, paraya taptık, para yüzünden burayı sattık gibi söyleniyor. Biz buraya yatırım yaptık"  ifadelerinde bulundu.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıktan sonra Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret edip açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum Uzungöl'de turizm sezonunun bitmesinin ardından 'imar barışına' uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına başlanacağını belirterek, "Süreç içerisinde de imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl’ü gerçekten uluslararası anlamda da doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Uzungölümüzde incelemeleri yaptık. Aynı Ayder'de olduğu gibi vatandaşlarımızla el birliği içinde onlarla birlikte omuz omuza buradaki dönüşümü de gerçekleştireceğiz" demişti.

UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıkları başlayacağı belirtildi.

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