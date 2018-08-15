Uzungöl'de 'imar barışına' 862 başvuru
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Durumu iyi değil, burayı daha iyi hale getirmemiz lazım" dediği Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapının sahibi, 'imar barışı'ndan yararlanmak için başvuru yaptı.
'İmar Kanunu'na muhalefet' suçundan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen, Uzungöl’ün ‘imar barışı’ndan olumsuz etkileneceğine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Uzungöl’de bütün o kaçak yapılar 'imar barışı' ile birlikte kayıt yaptırdı. Kaçak yapıların birkaç tanesi geçtiğimiz kış yıkılmıştı. Bu durumdan meralarımız, yaylarımız etkilenecek ama turizm açısından baktığımızda en çok Uzungöl etkilenecek. Uzungöl’ün bir önceki haline bakın bir de şimdiki haline. Uzungöl artık turizm vasfından çıkıp, şehirleşmeye gidiyor.”
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