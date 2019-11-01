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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN- Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI (Trabzon) (DHA)
01.11.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Uzungöl yolunda heyelan... Ulaşım tünelden sağlanıyor

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Uzungöl yolunda heyelan... Ulaşım tünelden sağlanıyor

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yağış sonrası meydana gelen heyelanda turizm merkezi Uzungöl'e ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Toprak ve kayalarla dolan yolda Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Ulaşım, heyelanlı yolun yanında yapımı sürdürülen tünelden kontrollü sağlanıyor.

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  • Uzungöl yolunda heyelan
  • Uzungöl yolunda heyelan
  • Uzungöl yolunda heyelan
  • Uzungöl yolunda heyelan
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Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan yolda, dün saat 23.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından Dernekpazarı ile Çaykara ilçesi arasındaki D-915 yolunun Holo Boğazı mevkisinde yapımı sürdürülen tünellerin üst kısmında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve belediye ekipleri, sevk edildi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelan bölgesinde Karayolları, belediye ve kaymakamlık ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Yapılan incelemeler ve alınan önlemelerin ardından heyelanlı yolun çevresinde yapımında sona gelinen 2 tünelden 1'i, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Trafik tek şeritten kontrollü verilirken, Karayolları ekiplerince başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Dernekpazarı Kaymakamlığı'nca kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı tünelde sürücülere, dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

'SON ANDA KURTULDUK'

Tatil için aracıyla Uzungöl'e giderken yolda heyelan olduğunu anlatan Fatih Başdemir, "Bölgeye 5- 10 dakika kala heyelan olmuş. Allah korudu, heyelanın altında kalmaktan son da kurtulduk. Yetkililer geldi sonra tüneli ulaşıma açtılar ve biz de yolumuza devam ettik" dedi.

Heyelanın olduğu yerde tünel girişinde işletmesi olan Yılmaz Kumaş da tünelde yapılan patlatmaların heyelanı tetiklediğini öne sürerek, "Tünel çalışması yapılıyor burada uzun zamandır. Sürekli ateşleme yapıyorlar. Dün de bu çalışmalar oldu. Zannediyorum ki o patlatmaların etkisiyle gevşeyen kayalar, yağışın da etkisiyle yola düştü. Şans eseri kimse o esnada yoldan geçmiyordu. Şükür, olası facia yaşanmadı" diye konuştu.

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