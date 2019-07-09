Uzun vadede ciddi sonuçları olacak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyon hedefini tutturamamanın faturasının tek başına Merkez Bankası Başkanı’na çıkarılamayacağını belirterek Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının uzun vadede ciddi sonuçları olacağını savundu.
CHP’nin dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda yerel seçim sonrası çalışmalar, partinin kongre takvimi, ekonomide yaşanan son gelişmeler, Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası (MB) Başkanlığı’ndan alınması ve Çorlu tren kazasında mağdur ailelerin hak arama süreci değerlendirildi. Toplantı sırasında basına açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Esasen bu ucube yönetim sistemiyle Cumhuriyetimizin tüm birikimi sadece bir yılda bozuk para gibi harcanmıştır Geçmişte hükümetle anlaşamayan Merkez Bankası (MB) başkanları görevden istifa etmiş ya da ettirilmişti. Ama görevden alma işlemi MB’nin faaliyete geçtiği 1931 yılından bu yana ilk defa yaşandı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle