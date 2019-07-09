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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Uzun vadede ciddi sonuçları olacak

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Uzun vadede ciddi sonuçları olacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyon hedefini tutturamamanın faturasının tek başına Merkez Bankası Başkanı’na çıkarılamayacağını belirterek Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının uzun vadede ciddi sonuçları olacağını savundu.

CHP’nin dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda yerel seçim sonrası çalışmalar, partinin kongre takvimi, ekonomide yaşanan son gelişmeler, Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası (MB) Başkanlığı’ndan alınması ve Çorlu tren kazasında mağdur ailelerin hak arama süreci değerlendirildi. Toplantı sırasında basına açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Esasen bu ucube yönetim sistemiyle Cumhuriyetimizin tüm birikimi sadece bir yılda bozuk para gibi harcanmıştır Geçmişte hükümetle anlaşamayan Merkez Bankası (MB) başkanları görevden istifa etmiş ya da ettirilmişti. Ama görevden alma işlemi MB’nin faaliyete geçtiği 1931 yılından bu yana ilk defa yaşandı” dedi. 

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