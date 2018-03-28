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    'Uzun tatil' yapan Suriyelilerin işsizlik parası kesildi

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 07:02 | Son Güncelleme:

    İsveç, 'işsizlik parası' alan mülteciler, İsveç vatandaşları ile oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu işsizler için daha sıkı bir denetime gidileceğini açıkladı. Çalışma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Suriye'deki savaştan kaçıp İsveç'e sığınan mültecilerin, uzun tatiller yaptıklarına şahit olduk. İş piyasasına hazır olmayan kişilerin işsizlik parası almaya hakkı yok" ifadeleri kullanıldı.

    İsveç’te işsizlik parası alan mülteciler ve İsveç vatandaşları, aynı durumda bulunan oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu işsizler artık daha sıkı kontrol edilecek.

    UZUN TATİLLER YAPIYORLAR

    İsveç Çalışma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İsveç’te oturma ve çalışma izni olanların, İsveçli işsizlerin, Suriye’deki savaştan kaçıp İsveç’e sığınan mültecilerin, uzun tatiller yaptıklarına şahit olduk. İş piyasasına hazır olmayan kişilerin işsizlik parası almaya hakkı yok” denildi.

    Çalışma Bakanlığı, belediyelere gönderdiği önergede işsizlerin daha sıkı kontrol altına alınmasını istedi. 

    Uzun tatil yapan Suriyelilerin işsizlik parası kesildi

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , suriyeli , göçmen , gündem
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