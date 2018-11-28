Üzücü haberler peş peşe geldi
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden birinin daha cenazesine ulaşıldı. 1 işçiye daha ulaşma çalışmaları sürdürülürken bir acı haber daha geldi ve son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazada, enkaz altında kalan 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.
AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan işçinin cesedi, sedyeye alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa götürüldü.
İşçinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SON İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Enkaz altında kalan son işçiye ulaşma çalışmaları sürdürülürken acı haber geldi. Son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
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