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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
16.04.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

Üzücü haber geldi...

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kıyısında Hayriye Arıca'nın ardından eşi Burhan Arıca'nın da cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 8 Nisan'da Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın kayıp olan eşi Burhan Arıca'ya ulaşılması amacıyla polis, jandarma ve AFAD ekiplerince nehir boyunca arama yapıldı.

Çalışmalar sonucunda Arıca'nın cesedine, Dicle Nehri'nin Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü mevkisinde ulaşıldı.
Arıca'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Manisa'dan Ağrı'ya tayin olan hemşire Hayriye Arıca'nın, Ağrı'ya gitmek üzere yola çıktığı, 5 yaşındaki oğlu ile Batman'daki ailesinin evini ziyaret ettiği, bu sırada iş dolayısıyla Hakkari'de bulunan eşi Burhan Arıca'nın da Batman'a geldiği öğrenilmişti.

Kiraladığı 72 EZ 261 plakalı hafif ticari araçla kayınpederinin evine gelen Burhan Arıca'nın, aralarında sorun bulunduğu ileri sürülen eşini aldıktan sonra Hasankeyf'e doğru yola çıktığı belirtilmişti.

Bir süre sonra Hayriye Arıca'ya cep telefonundan ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, Hayriye Arıca'nın cesedi, Dicle Nehri kenarında bir çoban tarafından bulunmuştu. Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan otopside, Arıca'nın boğulduğu ve başında morluk olduğu tespit edilmişti.
Arıca'nın eşi Burhan Arıca'nın bulunması için çalışmaları sürdüren güvenlik güçleri, kiralanan aracı Dicle Nehri'nde bulmuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (16.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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