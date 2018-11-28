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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
28.11.2018 - 23:02, Son Güncelleme:

Üzücü haber geldi: Son işçinin de cenazesine ulaşıldı

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Üzücü haber geldi: Son işçinin de cenazesine ulaşıldı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan son işçinin de cenazesine ulaşıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazada, enkaz altında kalan son işçinin de cansız bedeni çıkarıldı.        

AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan işçinin cesedi, sedyeye alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa götürüldü. 

İşçinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.             

VALİLİK VE AFAD'DAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada da saat 23.14 itibarıyla işçinin cenazesine ulaşıldığı ve verilen bilgiler kapsamında enkaz altında başka bir işçinin kalmadığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, elim iş kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar dilendi.

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da AA muhabirine yaptığı açıklamada, enkaz altındaki son işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Tekoğul, "Firma şu anda enkaz altında hayatını kaybetmiş başka bir işçi olmadığı noktasında yüzde 99 oranında bilgi veriyor." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında sabah saatlerinde meydana gelen kazadan yaralı olarak kurtarılan Kani Öztürk (40), ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, çalışmalar kapsamında 2 işçinin ise cenazesine ulaşılmıştı.      

Viyadük inşaatında beton blok düştü... Bir işçi yaralı kurtarıldı
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Viyadük inşaatında beton blok düştü
Viyadük inşaatında beton blok düştü
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