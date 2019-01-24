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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
24.01.2019 - 22:09, Son Güncelleme:

Üzücü detay... "Dalgaları seyredeceğim’ demişti..."

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Üzücü detay... "Dalgaları seyredeceğim’ demişti..."

Antalya’nın Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Otomobil dereden çıkartılırken, baba Ahmet Acar, olaydan bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde eşini ve kızını yola çıkmamaları konusunda uyardığını söyledi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı. Ayla Acar’ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi’ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye Buse’yi bulmak için AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlarda dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Ayla Acar, Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

“BURAYA GELME DEMİŞTİM”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı. Derede bulunan otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Bu sırada olayın gerçekleştiği sanayi sitesinde esnaf olan Ahmet Acar’ın şok içerisinde olduğu gözlendi. Kemer Kaymakamlığını vekaleten yürüten Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten Baba Acar’ı sakinleştirmeye çalıştı. Olay öncesi eşiyle telefonla görüştüğünü anlatan Acar, “Ona, buraya gelme’ dedim. Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim’ demişti” dedi.

Bölgede Üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, 2 çocuk babası Acar’ın yıllar önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Son dakika: Antalyayı hortum vurdu: 13 yaşındaki bir çocuk öldü, yaralılar var...
Son dakika: Antalya'yı hortum vurdu: 13 yaşındaki bir çocuk öldü, yaralılar var...
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
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