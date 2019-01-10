Uzmanlar sahipsiz köpek saldırılarını yorumladı: Onların değil bizim hatamız
Kayseri’de 14 yaşındaki Mehmet Özer’in köpek sürüsü saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi sokak hayvanları sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Sahipsiz köpeklere linç girişimi hız kazandı. Uzmanlar bu davranışların sorunu çözmekten uzak olduğunu söylüyor. Benzerlerinin yaşanmaması için, sahiplenme kriterlerinin yasal olarak düzenlenmesi, sokak köpeklerinin de üremelerinin kontrol edilmesi, köpek satışı ve ithalinin zorlaştırılması gibi etkili önlemlerin alınması gerekiyor.
Doğası gereği sokak köpeklerinin sürü halinde yaşamaya meyilli olduğunu söyleyen Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Daşkın “Sokakta yaşayan köpeklerin saldırgan davranış sergilemesinin sebepleri tam olarak bilinmiyor. Lider (alfa) köpek korunma içgüdüsüyle hareket edince diğer köpekler de aynı davranışı sergiliyor. Saldırganlaşan köpek geçmişte dayak yemiş ya da kötü muameleye maruz kalmış olabilir. Bu onu saldırgan yapmış olabilir” dedi.
SOKAK KÖPEKLER İÇİN DE TEHLİKE
Sürü halinde yaşayan bir köpek grubu kaldırıldığında yerine başkasının geldiğini belirten Daşkın şunları söyledi: “Sokak köpeği sorunumuzu insani yöntemlerle, köpeklerin zarar görmeyeceği şekilde çözmemiz gerekir. Birçok konuda önlem alınmalı. Köpek sahiplendirmeyi bir yasaya bağlamak gerek. Köpeği sahiplenen kişi onu bir nevi nüfusuna geçirmeli. Köpeğin durumu çip sistemiyle takip edilmeli. Yetkililer üreme kontrolünü iyi denetlemeli. Kısırlaştırma tek başına yetmez. Köpek satışı ve ithali de zorlaştırılmalı. Son olarak sokak köpekleri konusunda toplumu bilinçlendirmek gerekir. Sokakta yaşayan hayvanlarımıza profesyonel bir çözüm bulmazsak, her türlü geçici önlem yeni sorunlara yol açacaktır. Bu sadık dostlarımızı sokaktan kurtarmamız gerekir. Sokak onlar için tehlikedir. Hastalık, açlık, şiddet ve trafik terörü demektir.”
“LİDERLİĞİNİZİ KABUL ETTİRİN”
Sokakta yaşayan köpeklerin nadiren insanlara saldırdığını söyleyen Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat ise “Her köpek yaratılışı itibariyle sürü hayvanı. Köpekler kendisi veya bölgesini korumak için saldırganlık davranışı sergileyebilir. Eğer böyle bir tehditle karşı karşıya geliyorsanız, o bölgedeki liderin o köpek olmadığını ve liderin siz olduğunu verdiğiniz enerjiyle belli ettirmeniz gerek. Ama eğer bir korku enerjisi yayarsanız, kaçarsanız ya da taş, sopayla köpeği kovalamaya çalışırsanız bu durum ters tepki yaratacaktır” dedi.
Kayseri’de yaşanan saldırıyla ilgili araştırma yapmak için bölgeye üç kişi gönderdiklerini söyleyen Şenpolat sözlerine şu şekilde devam etti: “Kayseri olayından sonra sahipsiz hayvanlara yönelik bir linç girişimi başlatıldığını görüyoruz. Türkiye genelinde birçok yerden hiçbir şekilde insanlara zararı olmayan ve sosyalleşmiş hayvanların dağlara taşlara atıldığı yönünde haberler alıyoruz. Peki bu hayvanlar ne olacak? Kısırlaştırma yapılırsa, üretim çiftlikleri kapatılırsa ve petshoplarda hayvan satışı engellenirse sokaktaki hayvan popülasyonu kontrol altına alınır. Zamanla sokaktaki hayvan sayısı azalır. Sorun kendiliğinden çözülmüş olur.”
KÖPEK KOVUCU HER ZAMAN İŞE YARAMAZ
Köpek kovucu ürünlerin her zaman işe yaramadığını söyleyen Köpek Irk ve Davranış Bilimleri Uzmanı Can Paksoy ise sözlerine şu şekilde devam etti: “Köpek kovucular bizim duymadığımız, ancak köpeklerin duyabileceği bir frekansta ses ileterek köpekleri korkutur. Köpek kovucunun işe yarayıp yaramaması tamamen köpeğin karakterine bağlı. Eğer korkak bir köpekte deniyorsanız, köpek sesten korkup kaçar. Ancak korkmayan bir köpekte denerseniz işe yaramayabilir. Köpekler içgüdüsel olarak geceleri daha saldıran oluyor. Tehlike arz eden bir köpek grubuyla karşılaştığımızda kesinlikle kaçarak uzaklaşmamalıyız. Eğer koşarsak köpek de içgüdüsel olarak peşimizden koşar. Yüksek sesle bağırmak veya taş atarmış gibi yere eğilmek daha çok işe yarıyor. Çünkü sokak köpeklerinin mazisinde travmaları vardır. Çoğu daha önce insanlardan taş yemiştir. Bu onların canını yakmıştır. Siz taş alır gibi yere eğildiğinizde refleks olarak köpek taş atacağınızı düşünüp kaçar.”
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