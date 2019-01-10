Uzmanlar sahipsiz köpek saldırılarını yorumladı: Onların değil bizim hatamız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUzmanlar sahipsiz köpek saldırılarını yorumladı: Onların değil bizim hatamız
GeriGündem Uzmanlar sahipsiz köpek saldırılarını yorumladı: Onların değil bizim hatamız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Uzmanlar sahipsiz köpek saldırılarını yorumladı: Onların değil bizim hatamız

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Uzmanlar sahipsiz köpek saldırılarını yorumladı: Onların değil bizim hatamız

Kayseri’de 14 yaşındaki Mehmet Özer’in köpek sürüsü saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi sokak hayvanları sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Sahipsiz köpeklere linç girişimi hız kazandı. Uzmanlar bu davranışların sorunu çözmekten uzak olduğunu söylüyor. Benzerlerinin yaşanmaması için, sahiplenme kriterlerinin yasal olarak düzenlenmesi, sokak köpeklerinin de üremelerinin kontrol edilmesi, köpek satışı ve ithalinin zorlaştırılması gibi etkili önlemlerin alınması gerekiyor.

Doğası gereği sokak köpeklerinin sürü halinde yaşamaya meyilli olduğunu söyleyen Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Daşkın “Sokakta yaşayan köpeklerin saldırgan davranış sergilemesinin sebepleri tam olarak bilinmiyor. Lider (alfa) köpek korunma içgüdüsüyle hareket edince diğer köpekler de aynı davranışı sergiliyor. Saldırganlaşan köpek geçmişte dayak yemiş ya da kötü muameleye maruz kalmış olabilir. Bu onu saldırgan yapmış olabilir” dedi.

SOKAK KÖPEKLER İÇİN DE TEHLİKE

Sürü halinde yaşayan bir köpek grubu kaldırıldığında yerine başkasının geldiğini belirten Daşkın şunları söyledi: “Sokak köpeği sorunumuzu insani yöntemlerle, köpeklerin zarar görmeyeceği şekilde çözmemiz gerekir. Birçok konuda önlem alınmalı. Köpek sahiplendirmeyi bir yasaya bağlamak gerek. Köpeği sahiplenen kişi onu bir nevi nüfusuna geçirmeli. Köpeğin durumu çip sistemiyle takip edilmeli. Yetkililer üreme kontrolünü iyi denetlemeli. Kısırlaştırma tek başına yetmez. Köpek satışı ve ithali de zorlaştırılmalı. Son olarak sokak köpekleri konusunda toplumu bilinçlendirmek gerekir. Sokakta yaşayan hayvanlarımıza profesyonel bir çözüm bulmazsak, her türlü geçici önlem yeni sorunlara yol açacaktır. Bu sadık dostlarımızı sokaktan kurtarmamız gerekir. Sokak onlar için tehlikedir. Hastalık, açlık, şiddet ve trafik terörü demektir.”

“LİDERLİĞİNİZİ KABUL ETTİRİN”

Sokakta yaşayan köpeklerin nadiren insanlara saldırdığını söyleyen Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat ise “Her köpek yaratılışı itibariyle sürü hayvanı. Köpekler kendisi veya bölgesini korumak için saldırganlık davranışı sergileyebilir. Eğer böyle bir tehditle karşı karşıya geliyorsanız, o bölgedeki liderin o köpek olmadığını ve liderin siz olduğunu verdiğiniz enerjiyle belli ettirmeniz gerek. Ama eğer bir korku enerjisi yayarsanız, kaçarsanız ya da taş, sopayla köpeği kovalamaya çalışırsanız bu durum ters tepki yaratacaktır” dedi.

Kayseri’de yaşanan saldırıyla ilgili araştırma yapmak için bölgeye üç kişi gönderdiklerini söyleyen Şenpolat sözlerine şu şekilde devam etti: “Kayseri olayından sonra sahipsiz hayvanlara yönelik bir linç girişimi başlatıldığını görüyoruz. Türkiye genelinde birçok yerden hiçbir şekilde insanlara zararı olmayan ve sosyalleşmiş hayvanların dağlara taşlara atıldığı yönünde haberler alıyoruz. Peki bu hayvanlar ne olacak? Kısırlaştırma yapılırsa, üretim çiftlikleri kapatılırsa ve petshoplarda hayvan satışı engellenirse sokaktaki hayvan popülasyonu kontrol altına alınır. Zamanla sokaktaki hayvan sayısı azalır. Sorun kendiliğinden çözülmüş olur.”

KÖPEK KOVUCU HER ZAMAN İŞE YARAMAZ

Köpek kovucu ürünlerin her zaman işe yaramadığını söyleyen Köpek Irk ve Davranış Bilimleri Uzmanı Can Paksoy ise sözlerine şu şekilde devam etti: “Köpek kovucular bizim duymadığımız, ancak köpeklerin duyabileceği bir frekansta ses ileterek köpekleri korkutur. Köpek kovucunun işe yarayıp yaramaması tamamen köpeğin karakterine bağlı. Eğer korkak bir köpekte deniyorsanız, köpek sesten korkup kaçar. Ancak korkmayan bir köpekte denerseniz işe yaramayabilir. Köpekler içgüdüsel olarak geceleri daha saldıran oluyor. Tehlike arz eden bir köpek grubuyla karşılaştığımızda kesinlikle kaçarak uzaklaşmamalıyız. Eğer koşarsak köpek de içgüdüsel olarak peşimizden koşar. Yüksek sesle bağırmak veya taş atarmış gibi yere eğilmek daha çok işe yarıyor. Çünkü sokak köpeklerinin mazisinde travmaları vardır. Çoğu daha önce insanlardan taş yemiştir. Bu onların canını yakmıştır. Siz taş alır gibi yere eğildiğinizde refleks olarak köpek taş atacağınızı düşünüp kaçar.”

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

O doktor serbest... Genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Akılalmaz kaza! 14 araç birbirine girdi

Cezaevinden izinli çıktı ortalığı birbirine kattı

Dr. Yavuz Dizdar'dan tepki çeken sözlerine açıklama