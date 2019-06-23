Uzmanlar 69 ayı olumlu buldu

Okula başlama yaşını 69 ay olarak düzenleyen kanun teklifi Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamalarda çok tartışılan okula başlama yaşıyla ilgili bir düzenleme yapacaklarının sinyalini vermiş, “6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4’ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40’a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız” demişti.

66 AY TARTIŞMA YARATMIŞTI

Okula başlama yaşı daha önce 72 aydı. 2012-2013 eğitim yılındaki 4+4+4 sistemiyle birlikte 60 aylık çocukların okula başlatılması da zorunlu hale getirildi. İstemeyenler, “Okula başlayamaz” raporu almak zorunda bırakıldı. Bu birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Ardından yaş sınırı 66 aya çekildi. 4+4+4’ün ikinci yılında ise MEB, okula kayıt yaşında yönetmelik değişikliği yaptı. 66 aylıkların okula başlamasını ertelemek için rapor yerine, veli dilekçesi yeterli oldu. Velileri dilekçe verdiğinde 66, 67 ve 68 aylık çocukların kayıtları bir yıl ertelenebildi.

Yeniden düzenlemeyi Hürriyet’e değerlendiren uzmanlar bu yeniliği olumlu buldu. Okula erken yaşta giden çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde ciddi problemler olabileceğini belirten eğitimciler, çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve psiko-motor bakımından yeterli olgunluğa eriştikten sonra okula başlamaları gerektiği görüşünde.

6 YAŞ EVRENSEL NİTELİK

- Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü): “Memnun edici bir karar. Bilimsel bulgular da bunu destekliyor. Çocuklar, 0-2 yaşları arasında beş duyusunu kullanarak hareket eder. 2-6/7 yaşlar arasında nedensellik ilişkileri kurmaya başlarlar. 6/7-11 yaşları arasındaki çocukların düşünme şekli okul öncesi çocuklarınınkinden çok farklıdır. Nesnelerin şekillerini, miktarlarını anlayabilirler; algılanan görüntüye göre gerçeğin ne olduğunu fark ederler, gruplama ve sınıflandırma işlemleri yapabilirler. Bazı işlemleri zihinsel olarak da yapabilirler. Anadillerini etkin olarak kullanabilirler. Ayrıca, çocukların 6 yaş civarında okula başlamaları evrensel bir nitelik taşıyor. Dünyadaki ülkelerin yüzde 90’ının, çocukları ilköğretime 6 yaş civarında aldığını istatistiklerden biliyoruz.

OKUL OLGUNLUĞUNA 69 AY CİVARINDA ULAŞIR

- Prof. Dr. Fulya Temel (Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı): “Okul öncesi eğitim, çocukların bedensel, sosyal-duygusal, bilişsel, dil, motor ve öz bakım becerilerini bütüncül olarak geliştirmeyi hedefler. Bu sürecin sonlarına doğru yaklaşık 69 ay civarında, çocuklar genellikle yeterli okul olgunluğuna ulaşır. Ancak 2017-2018 yılında okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı beş yaş için yüzde 66.9 olarak belirlendi. Bu oran yüzde 33.1’inin okul öncesi eğitimden faydalanamadığı anlamına geliyor. Ayrıca, 2013 yılında okula başlama yaşının yaklaşık bir yıl erkene alınmasının çocuklarda yazı yazma becerileri, okumayı öğrenme, okula uyum gibi konularda sorunlara neden olduğu tespit edildi. Okula başlama yaşının 69 ay olarak belirlenmesi çocukların bu becerileri kazanmasını garanti etmesi bakımından olumlu bir adım.”

OLUMLU BİR DEĞİŞİKLİK

- Gözde Ertekin (ERG Araştırmacısı): “Uluslararası literatür, çocukların 72 ay (6 yaş) öncesinde okul öncesi eğitime daha hazır olduklarını gösteriyor. Piaget’nin bilişsel gelişim dönemlerine göre 72 ay öncesi ‘işlem öncesi’ dönem olarak belirtiliyor. Bu dönemde çocuklar ilkokulda öğrenecekleri kavramlara ve soyut düşünmeye henüz hazır olmuyor. Bu sebeple, okula başlama yaşının 69 aya çekilmesi olumlu bir değişiklik. Bakanlık 5 yaş için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmeyi planlıyor. 5 yaşta ilkokul yerine okul öncesi eğitime yönlendirilecek olmaları olumlu. Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda ilkokula başlama yaşı 6. Finlandiya ve İsveç gibi PISA skorları yüksek olan bazı ülkelerde ise ilkokula başlama yaşı 7. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ilköğretimin görece erken başladığı ülkeler arasında. Yeni değişiklikle 6 yaşa biraz daha yaklaşılmış olacak”