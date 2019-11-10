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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Uzmanı uyarıyor...  İntiharı öğretmeyin

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Uzmanı uyarıyor...  İntiharı öğretmeyin

İstanbul ve Antalya’da peş peşe toplu intiharlar yaşanınca uzmanlardan uyarı geldi. Prof. Dr. Nesrin Dilbaz: “Daha önceki intiharlarda kullanılan yöntemler, intihar etmek isteyen kişiler tarafından taklit edilebiliyor. Dikkatli olmak lazım...”

STANBUL’daki Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nesrin Dilbaz, “İntihar vakalarıyla ilgili haberlerde bazı detaylar verilmemeli. Çünkü bu detaylar intiharlara özendirebiliyor, yöntem öğretebiliyor. Bu durum cinayetler için de geçerli. Örneğin seri katiller kendilerinden öncekileri taklit eder. Siyanürle bir ailenin toplu intiharı nadir görülür. İki gün arayla ülkenin iki farklı ilinde aynı durumun olması yöntemin mutlak öğrenilmiş bir davranış olduğunu gösteriyor” dedi.

UMUT VERMELİYİZ

Yılda 800 bin kişinin intihar ettiğini belirten Dilbaz şunları söyledi: “Genellikle insanların depresyondan intihar edildiği iddia ediliyor. Hayır, insanlar ümitsizlikten intihar ediyor. İstanbul’daki olguya baktığımızda bunlar 4 kardeş. Anneleri vefat ettikten sonra maddi nedenler de dahil olmak üzere 4’ü de çok ciddi bir umutsuzluk yaşamış. Yani bir çıkış yolu bulamamışlar. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 40 saniyede bir kişi hayatına son veriyor. Yılda 800 bin kişi intihar ederek hayat kaybediyor. 15-29 yaş arasında ölüm nedeni olarak intihar ikinci sırada. Birinci sırada yol kazaları var. O zaman umuda yönelik bir şeyler yapmak gerekiyor. İnsanları umutsuzluğa götüren sorunlara çözüm üretmemiz lazım. Önce toplum olarak daha umut verecek parametreleri öne çekmemiz lazım. Bunu belediyeler, sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar, üniversiteler, medya ve biz ruh sağlıkçıları yapabiliriz. Depresyon kişinin kendi hakkındaki olumsuz bakışı; yaşa dışı deneyimleri olumsuz yorumlaması ve en önemlisi de gelecekle ilgili olumsuz bakışla oluşur. Bu da umutsuzluk olarak karşımıza çıkar. Hepimizin daha umutlu bir topluma yönelmemiz lazım. Umutsuzlukla mücadele devlet politikası haline getirilebilir.”

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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