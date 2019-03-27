Uzmanı uyardı: Okula da girebilir!
YOZGAT, Zonguldak, Mersin, Denizli ve son olarak da Bursa Orhaneli’nden peş peşe gelen park halindeki TIR ve kamyon kazaları, “Park halindeki araçların freni nasıl boşalıyor” sorusunu akla getirdi. Trafik Güvenliği Uzmanı, Makina Mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök, “Trafik Yönetmeliği’nde acilen değişiklik yapılmazsa okul, AVM, hastane, cami gibi vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlerde TIR’lar onlarca can kaybına neden olabilir” uyarısı yaptı.
Lök, neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı:
“Çekicinin el freni çekildikten sonra ‘test konumuna’ alınarak römorkun havalı freni test amaçlı iptal edilir ve katarın, sadece çekicinin çiftli (imdatlı) körüklerinin yay kuvveti ile hareketsiz kalıp kalmadığı denenir. Bu deneme yapılırken, herhangi bir kaymaya karşın sürücünün ayağının ayak fren pedalına yakın durması gereklidir. Eğer çekicinin yaylı körüklerinin kuvveti yetersiz gelirse, katar aşırı yüklüdür, yüzde 12’den daha eğimli bir yokuştadır veya çekicinin frenleri bakımsızdır. Bu durumda katar yokuşta park edilip bırakılmamalıdır. Eğer çekicinin yaylı körükleri tüm katarı (40 ton) hareketsiz tutmaya yeterli ise sürücü, tekrar ‘park’ konumuna alıp römork park frenini de mutlaka çekerek araçtan inmelidir.
Trafik Yönetmeliği’nin, park etmede alınacak tedbirlere ilişkin 118. maddesinin acilen değiştirilmesi gerekir ki sürücü kursları da park eğitimini buna göre versin ve sınavlarda da mutlaka soru olarak yer alsın. Ben TIR’larda doğru parkı anlatan bir de çıkartma (sticker) hazırladım.”
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