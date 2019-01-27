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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Uzman uyarısı: Araçtan çıkın, yükseğe gidin

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Uzman uyarısı: Araçtan çıkın, yükseğe gidin

Antalya’da hayatı felç eden hortum faciasıyla ilgili Hürriyet’e konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: “Hortumlar Türkiye’nin değişik yerlerinde hep vardı. Daha önce hortumlar kıyıya vurduğunda tehlike yaratmıyordu. Kıyılar yapılaşmaya açılınca hortumlar tehlikeli olmaya başladı” dedi.


Antalya’da yaşanan hortumun ‘F1’ şiddetinde olduğunu söyleyen Kadıoğlu, “Hortumların F0 ile F5 arasında şiddet değerleri vardır. Hortum olduğunda evden çıkmamak birinci tedbir olabilir. Evdeyken hortum bulunduğumuz yere doğru geliyorsa penceresi veya kapısı olmayan bir yere saklanıp havada uçuşan cisimlerden kaçınmak için üzerimize battaniye çekmemiz gerekiyor. Havada uçuşan cisimler şarapnel etkisi yaratabilir. Dışardaysak ‘çök, kapan, korun’ pozisyonuna geçerek hedef küçültebiliriz” dedi. Kadıoğlu, son günlerde sel ile kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelen kazalarda neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi verdi: “Araçla sel suyuna girmek doğru değil. 60 santimlik su 1,5 ton kaldırır ve arabaları kaldırıp götürür. İnsanların yürüyerek de sele girmemesi lazım çünkü bir karış sel suyu insanları alıp götürebilir. Arabanız sel suyunda arızalanmışsa kurtarmaya kalkmayın. Hızla en yüksek bir noktaya kaçın. Bazen sel suyu çok yüksek değildir ama arkadan büyük bir dalga gelebilir” diye konuştu.

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