Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK başvuru sonuçları
Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) yapacağı 2 bin 375 uzman erbaş alımı için başvurular 30 Temmuz 2018 tarihinde tamamlandı. Söz konusu alım ilanına başvuran çok sayıda vatandaş, başvuruların ne zaman sonuçlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan uzman erbaş alımı için, 13– 30 Temmuz tarihleri arasında 'www.jandarma.gov.tr' internet adresinden, ön başvuru formu doldurularak başvurular tamamladı. Gözler şimdi JGK'nın sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, merakla araştırılan uzman erbaş başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfasından yayımladığı ilanla uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuştu. Jandarma Genel Komutanlığına 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzuna göre başvuru sonuçları 7 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Başvuru şartları uygun olan adaylar bu tarihte seçme sınavlarına çağrılacak. Kılavuza göre seçme sınavlarına çağrılma işlemleri ise, 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurusu yapılacaktır.
SINAV NASIL YAPILACAK?
Ön başvurusu kabul edilen adaylar, ön başvurusunda belirtilen ikamet adreslerine göre kendisine yakın sınav merkezlerinde;
(1) Yazılı sınav:
(a) Sözel (Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) olması gerekmektedir.
(b) Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına da gireceklerdir. Bu adayların yazılı sınav notu; yazılı sınavdan aldıkları not ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalaması olacaktır. Adayların başarılı olabilmesi için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50‟sini almak koşuluyla iki sınavın aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir.
(2) Ön sağlık muayenesi:
(a) Adayların Tablo-1‟de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.
(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.
(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi):
(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3‟te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
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