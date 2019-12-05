Uzman erbaş atama sonuçları açıklanmaya başlandı - 4.grup çağrısı yapıldı mı?
Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yayımlanan son iki duyuruyla uzman erbaş atama sonuçları hakkında bilgilendirmede bulundu. Jandarma tarafından yayımlanan duyuruda başvuruları olumlu çıkan adayların eğitime katılacağı tarih bildirildi. İşte, uzman erbaş atama sonuçlarıyla ilgili yapılan duyuru…
Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Sistemi’nde “Aralık ayı Yenifoça Jandarma Komutanlığı emrine atanan komando branşlı uzman erbaş ek atama sonuçları” ve “Aralık ayı Kırkağaç 6’ncı emrine atanan komando branşlı uzman erbaş atama sonuçları” yer aldı. Söz konusu duyuruya göre, aralık ayında Yenifoça ve Kırkağaç ilçelerine ek atama yapılacak.
Uzman erbaş atama sonuçları e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
JANDARMA 2019/1 4. GRUP ÇAĞRISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Jandarma 2019/1 3. grup sınav çağrısı, 2 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, henüz bir duyuru yapmadı.
2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.
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