Uzman erbaş alımında son durum: Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrıları ne zaman yapılacak?
Uzman erbaş alımında son durum adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. 1,2, 3. Grup çağrılarının ardından 4. Grup çağrısına odaklanan uzman erbaş adayları, https://vatandas.jandarma.gov.tr/ adresini ziyaret ederek devam eden faaliyetleri inceliyor. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı yeni bir duyuru yayınladı mı? Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrıları ne zaman yapılacak?
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı ile ilgili gelişmeleri “personel temin sistemi” üzerinden paylaşıyor. “2019-1 dönem I.grup uzman erbaş adayları işlem durumu” duyurusu ardından 4. Grup çağırısını bekleyen adayların heyecan dozu arttı. 2019-1 dönem I. grup uzman erbaş adayları 5 Kasım’dan bu yana işlem durumunu görüntüleyebiliyor. Peki, Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrıları ne zaman yapılacak?
JANDARMA 2019/1 4. GRUP ÇAĞRISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Jandarma 2019/1 3. grup sınav çağrısı, 2 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, henüz bir duyuru yapmadı ancak kasım ayında 4. grup çağrısının yapılacağı tahmin ediliyor.
ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI
2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.
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