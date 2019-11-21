Uzman erbaş alımında son durum: 1 Dönem II. Grup Uzman Erbaş Adayları İşlem Durumu için duyuru
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, personel temin sistemi üzerinden ‘1.Dönem II. Grup Uzman Erbaş Adayları İşlem Durumu’ başlığıyla duyuru yayımladı. 1 Dönem II. Grup Uzman Erbaş duyurusu ardından 4. Grup erbaş alımı için de araştırmalar hız kazandı. İşte, Uzman erbaş alımında son durum…
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndan 21 Kasım Perşembe günü yeni bir duyuru geldi. Kurum tarafından yapılan son açıklamada, 2019-1 dönem II. grup uzman erbaş adaylarının işlem durumu sorgulama yapabileceği bildirildi. Peki, 4. Grup erbaş alımı ne zaman yapılacak?
Jandarma 3. grup seçim aşamaları ekim ayında sona ermişti Ekim ayında seçim aşamalarının sona ermesinin ardından kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor.
ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI
2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle