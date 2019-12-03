Uzman erbaş alımında gelişme var mı? Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman?
Yeni yıla sayılı günler kala en çok merak edilen personel alımlarından biri de uzman erbaş istihdamına yönelik olarak dikkat çekiyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin ne zaman uzman erbaş yani uzman çavuş ve uzman onbaşı alımı yapacağını merak eden binlerce genç konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, uzman erbaş alımında gelişme var mı? Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman?
Uzman erbaş alımına yönelik araştırmalar 2020'ye kısa bir süre olmasıyla birlikte hız kazandı. Bu kapsamda beklenti içinde olan çok sayıda kişi, konuya dair sağlıklı bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, uzman erbaş alımına dair merak edilenler...
Jandarma 3. grup seçim aşamaları ekim ayında sona ermişti Ekim ayında seçim aşamalarının sona ermesinin ardından kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor.
ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI
2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.
Konuya dair detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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