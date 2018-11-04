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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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04.11.2018 - 22:08, Son Güncelleme:

Uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak olan uzman erbaş alımı için başvuru süreci tamamlandı. Söz konusu kuvvet komutanlıklarında istihdam olmak üzere başvuru yapan çok sayıda genç, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kara, Deniz ve Havva kuvvet komutanlıklarına yapılacak uzman erbaş alımı için, 25 Eylül'de MSB tarafından başlatılan başvuru süreci 26 Ekim'de tamamlandı. En az lise mezunu olma şartının arandığı ilana başvuru için belli şartları taşımak gerekiyordu. İşte, uzman erbaş alımı sürecine ilişkin detaylar...

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2018 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş temini ile ilgili başvuru süreci tamamlandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.

Alım süresince her türlü bilgilendirme ve başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, seçim aşaması sınav tarihleri aynı adresten tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezlerinde icra edilecektir.

TEBLİGAT YAPILMAYACAK

Adaylar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından en çok üçer tercih yapabilecektir. Sınav sonuçlarına göre değerlendirme bölümünde açıklandığı gibi sıralama yapılacak, sıralamaya giren ve nitelikleri uygun olan adaylar Kuvvet Komutanlıkları tarafından kontenjanlara yerleştirilecektir. Adaylar, tercih ettikleri sınıf kontenjanlarına giremediklerinde, istekli olmaları ve ihtiyaç bulunması halinde diğer sınıflarda/Kuvvetlerde adaylık durumları devam edecektir.

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar; diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları tarafından sınıflandırma/yerleştirme işlemine tabi tutulacaklardır.

Seçim aşaması sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile tebligat yapılmayacaktır.

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