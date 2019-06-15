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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin) (DHA)
15.06.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

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Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuşlar Sinan Arslan ve Fatih Şahin hayatını kaybetti, Serkan Çelik ise ağır yaralandı. Uzman çavuşların Nevşehir’de katıldıkları eğitimin ardından tatil için Mersin’e gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ashâb-ı Kehf çıkışı yakınlarında meydana geldi. Uzman Çavuş Serkan Çelik yönetimindeki 60 AS 123 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Serkan Çelik ağır yaralanırken, meslektaşları Sinan Arslan ve Fatih Şahin yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Serkan Çelik, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Arslan ve Şahin'in cansız bedenleri de morga kondu.

Uzman çavuşların Nevşehir'de katıldıkları eğitimin ardından hafta sonu tatili için Mersin'e gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Kazada hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Bursa nüfusuna kayıtlı Sinan Arslan'ın Tunceli'de, Tokat nüfusuna kayıtlı Fatih Şahin'in ise Siirt'te görevli olduğu ifade edildi.

Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

 

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