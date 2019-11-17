Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü
ISPARTA'da uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan Ebru Öztürk'ün erkek kardeşini yakalamak için çalışma başlatırken, olay sırasında evde bulunan çiftin 2 çocuğu, korumaya alındı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü. Bu kişi, ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş etti. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 5 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.
Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
'EN UYUMLU AİLE SEÇİMİ YAPILSA, ONLAR DİYEBİLİRDİK'
Uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün tabancayla vurularak öldürüldüğü apartmanın yöneticisi Halil İbrahim Tortop, "Sitemizde 4- 5 senedir kalıyorlardı. Beyefendi bazı yaşlı kimselerin elinde gördüğü eşyayı tutup, merdivenden çıkarırdı. Bu derece sosyal bir arkadaştı. Apartmanımızda en uyumlu aile seçimi yapılsa onlar diyebilirdik. Yani öyle birbirine sorunsuz gün geçiriyorlardı. Geçen senelerde Suriye'ye göreve gitti, sağ salim döndü. Ne yazık ki; talihsiz şekilde sonlandı. Kendisi 'kayınbiraderimi eve getireceğim' demiş. Son derece uyumlu davranırlardı. Tatlı ve güleç yüzlü biriydi. Çocuklarına son derece düşkün bir aileydi. Araba tutkunuydu. Yeni araba alırdı. Çocuklarını gezdirirdi. Allah rahmet eylesin. Bizim için de üzüntü kaynağı oldu" dedi.
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