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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ/DHA
17.11.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

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Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

ISPARTA'da uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan Ebru Öztürk'ün erkek kardeşini yakalamak için çalışma başlatırken, olay sırasında evde bulunan çiftin 2 çocuğu, korumaya alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü. Bu kişi, ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş etti. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 5 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.

Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

'EN UYUMLU AİLE SEÇİMİ YAPILSA, ONLAR DİYEBİLİRDİK'

Uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün tabancayla vurularak öldürüldüğü apartmanın yöneticisi Halil İbrahim Tortop, "Sitemizde 4- 5 senedir kalıyorlardı. Beyefendi bazı yaşlı kimselerin elinde gördüğü eşyayı tutup, merdivenden çıkarırdı. Bu derece sosyal bir arkadaştı. Apartmanımızda en uyumlu aile seçimi yapılsa onlar diyebilirdik. Yani öyle birbirine sorunsuz gün geçiriyorlardı. Geçen senelerde Suriye'ye göreve gitti, sağ salim döndü. Ne yazık ki; talihsiz şekilde sonlandı. Kendisi 'kayınbiraderimi eve getireceğim' demiş. Son derece uyumlu davranırlardı. Tatlı ve güleç yüzlü biriydi. Çocuklarına son derece düşkün bir aileydi. Araba tutkunuydu. Yeni araba alırdı. Çocuklarını gezdirirdi. Allah rahmet eylesin. Bizim için de üzüntü kaynağı oldu" dedi.

 

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