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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş) (DHA)
09.07.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Uzman çavuş otomobilde eşini vurdu, 'kazara oldu' dedi

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Uzman çavuş otomobilde eşini vurdu, 'kazara oldu' dedi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Müberra Kuzdan otomobilde eşi Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Gözaltına alınan Gökhan Kuzdan, eşini kazara vurduğunu söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te görev yapan Gökhan Kuzdan, iddiaya göre eşiyle birlikte akrabalarının düğününe katıldı. Düğünün ardından Kuzdan çifti 27 FB 278 plakalı otomobillerine bindi. Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi. Çevredekiler, araca koştuklarında Müberra Kuzdan'ın başından vurulduğunu gördü.

Gökhan Kuzdan, otomobille eşini Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Müberra Kuzdan'ın yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gökhan Kuzdan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın ifadesinde eşini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği araçta detaylı inceleme yaptı.

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