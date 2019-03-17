Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu... Gerçek otopside ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu... Gerçek otopside ortaya çıktı
GeriGündem Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu... Gerçek otopside ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
17.03.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu... Gerçek otopside ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu... Gerçek otopside ortaya çıktı

Tunceli'de uzman çavuşun eşi ve çocuğunu öldürerek intihar ettiği iddia edilmişti. Gerçek otopside ortaya çıktı. Uzman çavuşun göğsünde 2 kurşun tespit edilirken, katliam yapan kişinin uzman çavuş olmadığı belirlendi.

Uzman çavuşun eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği yönündeki ilk bilgiler, Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrasında değişti. Otopside, Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş’ın (35) göğüs kısmına 2 kurşun isabet ettiği, çocuğu Doruk Bektaş’ın (8) vücuduna 1 kurşun isabet ettiği ve eşi Sibel Bektaş’ın (34) ise kafasına 1 kurşun isabet ettiği tespit edildi.

İntihar eden bir kişinin göğüs bölgesine 2 kurşun sıkamayacağı ifade edilirken, olayı uzman çavuşun eşinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca uzman çavuşun eşinin psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu... Gerçek otopside ortaya çıktı

Cenazeler Adıyaman’da toprağa verildi

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'ndeki Jandarma Lojmanları'nda önceki gün Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, eşi Sibel Bektaş ve çocukları Doruk Bektaş’ın cansız bedenleri ile karşılaşılmıştı. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler önce Tunceli Devlet Hastanesi morguna oradan da Malatya Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi. Yapılan otopsi sonrasında cenazeler Adıyaman’a getirildi.

Adıyaman’daki baba ocaklarına son kez getirilerek burada istenilen helallik sonrası cenazeler Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş’ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak mezarlığa götürülürken Doruk ve Sibel Bektaş’ın tabutu ise yakınları tarafından omuzlandı. Cenazeler daha sonra Yeni Mezarlık'ta bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler

Bahçeli'den sert sözler: 'Ey Haçlılar biz buradayız gelin de görelim'

Cumhur İttifakı’nın ilk ortak mitingi İzmir’de

Kanala düşen çocuklarla ilgili kahreden detay