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    Uzman çavuş boşanmak isteyen eşini katletti

    AA
    05.06.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:

    Şırnak'ta görevli uzman çavuş Vehbi Köşker, boşanmak isteyen Nevşehir'deki eşi Esra Köşker'i başından tabancayla vurarak öldürüp polise teslim oldu.

    Alınan bilgilere göre, 32 yaşındaki Esra Köşker, dün akşam saatlerinde emniyete giderek, boşanmak istediği Şırnak Silopi'de görevli kocası Piyade Uzman Çavuş Vehbi Köşker'in (37), telefonda kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek koruma talebinde bulundu.

    Koruma talebiyle ilgili işlemler devam ederken Nevşehir'e gelen Vehbi Köşker, Nevşehir-Aksaray yolundaki Aşiyan Sitesi'nde bulunan bağ evinde eşiyle bir araya geldi.

    İkili arasında çıkan tartışma sırasında Esra Köşker, otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada otomobile binen Vehbi Köşker, yanındaki tabancasını çıkarıp eşini başından vurarak öldürdü.

    Uzman çavuş Köşker, daha sonra polise teslim olurken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri Esra Köşker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma etrafta güvenlik önlemi alarak evde ve araçta inceleme başlattı.

    Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Köşker’in cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , esra köşker cinayeti , gündem
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