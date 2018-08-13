Uzlaşmaya varız dayatmaya yokuz

Çavuşoğlu büyükelçilerle Anıtkabir’e çıktı. Fotoğraf: Fatih AKKAŞ/AA

Çavuşoğlu konferansta şunları söyledi:

DİYALOG KONUSUNDA ISRARCIYIZ

“ABD ile ilişkilerde son dönemde maalesef arzu etmediğimiz bir noktaya geldik. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar. Bu tavır, ABD düşmanlığını ve karşıtlığını sadece Türkiye’de değil tüm dünyada arttırıyor. ABD’nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. Yapıcı angajman ve diyalog konusunda ısrarcıyız. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de yapıcı olduk. Diyalog taraftarı olduk ve sorunların diplomasiyle çözülmesi için kendilerine de düşüncelerimizi aktardık. Şunu da söyledik: Tehditle, baskıyla ya da yaptırımla Türkiye’den herhangi bir netice alamayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Diplomasi mi? Varız. Müzakere mi? Varız. Uzlaşı mı? Ona da varız ama uzlaşı kültüründe bir tarafın dayatması ya da baskısı yoktur. Türkiye’den yaptırımlarla ve baskıyla bir şey elde edilemeyeceğini artık ABD’nin bilmesi lazım, anlaması gerekiyor.”

AVRUPA BİZİM DE AİLEMİZDİR

"Yeni anlayışımızda tehditler sınırlarımızın ötesinde de olsa diplomatik, ekonomik ve askeri imkânlarımızla bertaraf edilecek. Fırsatlar da aynı enerjiyle takip edilecek. Dünyada ekonomi olsun, güvenlik olsun, şoklar hep yaşanacaktır ama bu şoklar ülkeleri daha da dayanıklı hale getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti, işte böylesine dayanıklı bir devlettir. Türkiye olarak reform ve uyum adımlarını atmaya devam edeceğiz. Bugün sorunlu bir aile olsa da Avrupa, bizim de ailemizdir ancak Türkiye’nin ilgi ve etki alanının Avrupa ile sınırlı olmadığı da unutulmamalıdır. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir etmek için bugüne dek 32 milyar dolar harcadık. Irak yönetimi DEAŞ belasını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Şimdi sıra PKK’da. Bunun için, Türkiye ile etkili ve sonuca odaklı işbirliği sergilemelerini bekliyoruz. Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı vardır. Nerede yuvalanırsa yuvalansın, PKK/PYD/YPG varlığının sona erdirilmesi için her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Biz Rusya ile ilişkilerimiz konusunda gayet açık ve şeffafız. Bu münasebetlerin özünü karşılıklı saygı ve çıkarlar oluşturur. Bakın, işbirliğimizin Türk ve Rus halkları için getirdiği faydalı sonuçlar zaten ortada. İlişkilerimiz, geniş coğrafyamızın refah ve istikrarı için de hayati önem taşır.”