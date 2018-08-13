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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA  
13.08.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

Uzlaşmaya varız dayatmaya yokuz

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Uzlaşmaya varız dayatmaya yokuz
Çavuşoğlu büyükelçilerle Anıtkabir’e çıktı. Fotoğraf: Fatih AKKAŞ/AA

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile devam eden krizde Türkiye’nin dayatmaları kabul etmeyeceğini belirterek, “Diplomasi mi? Varız. Müzakere mi? Varız. Uzlaşı mı? Ona da varız ama uzlaşı kültüründe bir tarafın dayatması ya da baskısı yoktur. ABD’nin, birimizin değil, birbirimizin önemli olduğunu yeniden görmesi ve anlaması gerekiyor” dedi. Çavuşoğlu, dün 10’uncu Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında son gelişmeleri değerlendirdi. İlki 2008’de yapılan ve bu yılki teması ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Girişimci ve İnsani Dış Politika’ olarak belirlenen konferansın uluslararası boyutunun güçlendirilmesi için ana temaya uygun olarak yabancı konuklar da davet edildi.

Çavuşoğlu konferansta şunları söyledi:

DİYALOG KONUSUNDA ISRARCIYIZ
ABD ile ilişkilerde son dönemde maalesef arzu etmediğimiz bir noktaya geldik. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar. Bu tavır, ABD düşmanlığını ve karşıtlığını sadece Türkiye’de değil tüm dünyada arttırıyor. ABD’nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. Yapıcı angajman ve diyalog konusunda ısrarcıyız. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de yapıcı olduk. Diyalog taraftarı olduk ve sorunların diplomasiyle çözülmesi için kendilerine de düşüncelerimizi aktardık. Şunu da söyledik: Tehditle, baskıyla ya da yaptırımla Türkiye’den herhangi bir netice alamayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Diplomasi mi? Varız. Müzakere mi? Varız. Uzlaşı mı? Ona da varız ama uzlaşı kültüründe bir tarafın dayatması ya da baskısı yoktur. Türkiye’den yaptırımlarla ve baskıyla bir şey elde edilemeyeceğini artık ABD’nin bilmesi lazım, anlaması gerekiyor.”

AVRUPA BİZİM DE AİLEMİZDİR
"Yeni anlayışımızda tehditler sınırlarımızın ötesinde de olsa diplomatik, ekonomik ve askeri imkânlarımızla bertaraf edilecek. Fırsatlar da aynı enerjiyle takip edilecek. Dünyada ekonomi olsun, güvenlik olsun, şoklar hep yaşanacaktır ama bu şoklar ülkeleri daha da dayanıklı hale getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti, işte böylesine dayanıklı bir devlettir. Türkiye olarak reform ve uyum adımlarını atmaya devam edeceğiz. Bugün sorunlu bir aile olsa da Avrupa, bizim de ailemizdir ancak Türkiye’nin ilgi ve etki alanının Avrupa ile sınırlı olmadığı da unutulmamalıdır. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir etmek için bugüne dek 32 milyar dolar harcadık. Irak yönetimi DEAŞ belasını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Şimdi sıra PKK’da. Bunun için, Türkiye ile etkili ve sonuca odaklı işbirliği sergilemelerini bekliyoruz. Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı vardır. Nerede yuvalanırsa yuvalansın, PKK/PYD/YPG varlığının sona erdirilmesi için her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Biz Rusya ile ilişkilerimiz konusunda gayet açık ve şeffafız. Bu münasebetlerin özünü karşılıklı saygı ve çıkarlar oluşturur. Bakın, işbirliğimizin Türk ve Rus halkları için getirdiği faydalı sonuçlar zaten ortada. İlişkilerimiz, geniş coğrafyamızın refah ve istikrarı için de hayati önem taşır.”

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