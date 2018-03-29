(MGK bildirisinde geçen 'proje terör örgütü' ifadesi) Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Bu örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Bunlara bazen arkalarında üst akıl olan örgütler diyoruz. Burada vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için bu tabir MGK bildirisinde yer aldı. Bunları Suriye’de görüyoruz. Bunların ne Kürtlerin ne Türklerin ne de başka bir vatandaş grubumuzun dertleriyle ilgili olmadıklarını görüyoruz. Parayı kim verirse bugün o kılıkta yarın başka kılıkta iş gören örgütler. Darbe girişiminden hemen sonra FETÖ ile PKK’nın bir araya geldiğini görüyoruz. Normal şartlarda bu örgütlerin kendilerine ait bir amaçları olsa dünya bir araya gelse bir araya gelemezler. Son iki yılda yaptığımız çalışmalarda terör örgütlerinin her birine gereken cevabı verdik. Terör örgütleri de sürekli ad değiştirerek ayakta kalma gayreti içindedir.

(Rakka’da kurulan Suriye Gelecek Partisi) Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye’de başka, Irak’ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar ama üzerlerindeki postu kaldırınca kim oldukları ortaya çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız. Belki bazı dostlarımızı kandırabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti’ni kandıramazlar.

(İttifak) Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok.

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