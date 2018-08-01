Üzerine beton direk düşen çocuk hayatını kaybetti
Kırıkkale’de üzerine beton direk düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının evine ailesiyle misafirliğe giden 5 yaşındaki Ela Nur Cöke’nin üzerine evin bahçesinde oynarken 2,5 metre uzunluğundaki beton direk devrildi.
Durumu fark eden aile hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Ambulans Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki Ela Nur Cöke yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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